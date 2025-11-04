Politica Manfredonia

Libero Palumbo: “Ecco perchè credo nel progetto Decaro”

Comunicato Stampa4 Novembre 2025
Questa sera ho portato la voce della nostra Capitanata nella presentazione della lista Decaro Presidente.

Come responsabile provinciale del sindacato Unsic, conosco bene le difficoltà del nostro territorio: rappresento chi produce e chi lavora la terra. E stasera ho voluto porre al centro del mio intervento un tema vitale — l’acqua, la nostra emergenza più grande.

Antonio Decaro, tirando le somme, ha condiviso questo impegno, riconoscendo nell’acqua la priorità strategica per la Puglia.

Ecco perché credo in questo progetto: perché unisce competenze, esperienze e una visione comune.

Libero Palumbo

