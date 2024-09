Libero Palumbo (Città Protagonista): “Il tempo è finito”

Alcuni giorni fa in consiglio comunale, evidenziando delle “inesattezze” nella discussione di un punto all’ ordine del giorno, ho riproposto con forza, all’attenzione del Sindaco e della sua giunta, il tema spinoso del personale dell’Ente e della inevitabilità di discuterne in Consiglio Comunale, tutti insieme maggioranza ed opposizione, per approfondire compiutamente l’argomento e trovare possibili soluzioni.

Tema particolarmente spinoso, soprattutto in questo periodo estivo, quando molti servizi comunali, per diversi motivi, primo tra tutti la carenza di personale, vengono addirittura sospesi.

Evidenziavo come, in particolar modo la pulizia della città, il decoro urbano, la manutenzione del verde pubblico, il controllo del traffico cittadino, cambi di residenza e rinnovi carte di identità per esempio, diventano un miraggio per cittadini e visitatori.

Purtroppo oggi, alla luce di quanto successo, ci troviamo di fronte ad una terribile emergenza.

Voglio prima di tutto esprimere la vicinanza mia e di Città Protagonista, ai concittadini vittime del terribile incidente in villa comunale e ai loro familiari, è difficile dire qualcosa in queste situazioni: NOI CI SIAMO.

Per quanto ci riguarda abbiamo sempre denunciato la grave carenza di lavoratori dipendenti in ogni settore, per un Ente come il nostro, per di più in riequilibrio finanziario ed io in particolare ho dimostrato l’importanza strategica dell’assessorato al personale soprattutto quando la struttura dirigenziale risulta inadeguata quanto intoccabile, con dipendenti che si ritrovano davanti ad una situazione di vero disagio economico, per via di un impiego di solo 12-18 ore, spesso con mansioni inidonee al loro contratto collettivo di lavoro.

Devo dire, con tutta sincerità, che non mi sembra che la nuova amministrazione abbia compreso la rilevanza di questo problema e non vedo ancora alcuna seria programmazione in tal senso.

È perciò inevitabile che questo argomento venga discusso in consiglio comunale prima di ogni cosa, in seduta monotematica, ora che il tempo è finito, come ha drammaticamente dimostrato quell’ evento terribile che ha coinvolto nostri concittadini; per questo chiedo al Presidente del Consiglio e al Sindaco, a nome del movimento civico Città Protagonista, di convocare il Consiglio Comunale.

Credo tutti ci rendiamo conto che la città non può aspettare i tempi della politica delle chiacchiere; noi siamo pronti, pur riaffermando il nostro ruolo di opposizione consiliare, senza pregiudizi e secondi fini.

Ringraziamo, sin d’ora, il Presidente Michele Iacoviello, il Sindaco certi che sapranno accogliere la nostra richiesta e ci aspettiamo che l’intero Consiglio comunale ne condivida l’urgenza.

Libero Palumbo, consigliere di CITTÀ PROTAGONISTA.