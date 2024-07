Liberi Libri 2024, incontri in terrazza a Manfredonia

Liberi Libri 2024_Incontri in terrazza_

_Manfredonia, 28 luglio – 4 agosto, Terrazza di Piazzetta Mercato, Ore 19,30

Ritorna per il quarto anno Liberi Libri, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Culturale e di Promozione sociale Manfredonianew, ideata da Mariantonietta Di Sabato e Simona Dado.

Nata nell’estate del 2021 come luogo ideale in cui “liberare” i libri che, pubblicati durante l’anno della pandemia, non hanno avuto la possibilità di essere presentati, nel corso degli anni si è rivelata un’occasione d’incontro tra amici per parlare di libri e cultura in genere. Il crescente successo di pubblico, oltre alla soddisfazione degli autori di poter presentare le proprie opere, ha portato le organizzatrici a continuare e a impegnarsi nella ricerca di lavori da mettere in risalto.

Mai come quest’anno la scelta dei volumi da presentare è stata ardua. Se in pochi leggono, in tanti scrivono e non è facile scegliere quello che potrebbe essere accattivante e interessante. Come di consueto, i libri che si presentano a *Liberi Libri* sono quelli degli amici, dei coraggiosi che tirano fuori dal cassetto quello che scrivono e lo danno alle stampe, quei libri che sicuramente non vedranno grandi circuiti letterari. Liberi Libri si prefigge lo scopo di far conoscere queste opere agli amanti della lettura, e non solo.

L’edizione 2024 è stata intitolata Incontri in terrazza e presenterà un programma poliedrico e variegato che è andato costruendosi un pezzo per volta nel corso dell’anno trascorso dall’ultima edizione.