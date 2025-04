[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Libera Foggia: “Esprimiamo solidarietà al vescovo Padre Franco Moscone”

Padre Franco, è da sempre, voce ferma e decisa nel denunciare le ingiustizie, i soprusi, ogni forma di violenza, compresa quella mafiosa.

Un punto di riferimento per noi e per tutto il Gargano, per il suo coraggio di chiamare sempre le cose con il giusto nome ed essere al fianco dei più fragili e di coloro ai quali vengono negati diritti. Una voce sempre presente quando si tratta di difendere la dignità umana al di là di qualsivoglia condizionamento. Una voce che cerca e prova sempre a costruire la pace anziché inneggiare alla guerra.

A lui va la nostra gratitudine, il nostro abbraccio e la promessa di continuare a camminare insieme per la costruzione di una società più giusta, basata sul rispetto e sulla pace, sul dialogo e l’accoglienza, anziché sulla violenza e sopraffazione.

Coordinamento Provinciale Libera Foggia