Lettera: “Quando la riparazione della mega buca di Via degli Iris?”

Passano le settimane, passano i giorni e tra poco sarà passato un mese, ma è sempre lì la “mega buca” di Via degli Iris, voragine creata dai lavori per la posa in opera della fibra ottica.

Su una via molto trafficata sono frequenti le brusche frenate per evitare di finire dentro la buca ad alta velocità, con serio rischio di tamponamenti a catena. Rischio, a mio modo di vedere, fino ad oggi evitato per la poca pioggia degli ultimi giorni.

Possibile che nessuno se ne sia accorto?