L’estate settembrina destinata a durare a lungo
L’estate settembrina destinata a durare a lungo
Secondo Meteo.it, l’anticiclone continuerà a dominare la scena, regalandoci ancora qualche giorno di caldo e sole. La fase climatica tardiva caratteristica dell’Italia e di tutta l’area mediterranea, meglio conosciuta come “estate settembrina”, sembra aver messo anche quest’anno l’autunno in stand-by.
Se la situazione è destinata a cambiare dal 10 settembre al Nord ed al Centro, il Sud continuerà a essere interessato da caldo in temporanea intensificazione.
Nel corso di giovedì 11 settembre il fronte, anche se più indebolito, potrebbe transitare anche al Sud e la sua avanzata sarà accompagnata anche da un calo delle temperature.
Va detto che le temperature resteranno ideali: clima gradevole al mattino e notti fresche.