L’estate di Jovanotti: è uscita la sua antologia “Poesie da spiaggia”

L’incontro (e il progetto) può risultare strano solamente a chi non conosce bene l’estro e le passioni disordinate di Lorenzo Jovanotti. L’artista, prima di partire in tour con il suo attesissimo Jova Beach Party, si è concesso un piccolo lusso: un libro di poesie curato assieme a Nicola Crocetti, editore dell’omonima casa editrice. L’idea, partita dallo stesso Jovanotti, è stata quella di realizzare un libro di “Poesie da spiaggia”. Dopo aver incantato tutti a Sanremo 2022 con i versi di “Bello Mondo” della poetessa Mariangela Gualtieri, Jovanotti ha realizzato un’antologia che unisce tantissimi poeti amati.

Da Costantino Kavafis a Pablo Neruda passando per Arthur Rimbaud, Mario Luzi, Ezra Pound, Sandro Penna, Eugenio Montale, Marina Cvetaeva, Robert Frost, Rainer Maria Rilke, Antonella Anedda e Nietzsche. Jovanotti, nell’introduzione, chiede a Crocetti: perché hai accettato di fare un libro con un tipo da spiaggia come me? La risposta di Crocetti, un maestro dell’editoria, chiarisce la mission di questo libro: “Perché tu hai tutto quello che serve per convincere, per diffondere e far amare la poesia: la conosci bene, la leggi da tanti anni, hai entusiasmo, passione, simpatia. C’è bisogno di altro?”.

L’impegno, dunque, è quello di far arrivare questo librino prezioso ad un pubblico vasto che, in un momento di relax come quello estivo, potrà godere della bellezza di queste poesie. “Ho immaginato che qualcuno si porti davvero questo libro in spiaggia, e che insieme al giallo dell’estate o al romanzo del momento nello zainetto ci sia anche questo oggetto magico, un libro di poesie bellissime legate al mare, al viaggio, all’avventura, all’amore, alla vita”, racconta Jovanotti.

L’idea di Crocetti e Jovanotti è quella di rendere democratica la poesia. “Se può essere uno stratagemma per diffondere la poesia va benissimo – continua Jovanotti – perché poi l’antologia è tutt’altro che naïve, è profonda, come il mare appunto, con una splendida superficie, piena di vita”. Per il ragazzo fortunato, che girerà l’Italia dal 2 giugno per ben 21 date del suo tour sulle spiagge italiane, è un libro che va letto una pagina alla volta, magari a caso. Perché – come ha spiegato – la poesia non è una forma di intrattenimento, non è un prodotto.

Forse, la definizione migliore di poesia è quella di Crocetti che, alla domanda di Jovanotti “Tu sai che cos’è la poesia, Nicola?”, afferma: “Lampi di luce al cieco mondo”.