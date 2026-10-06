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LESINA, TORNA LA FESTA DELLA PARANZA: DUE GIORNI TRA SAPORI, TRADIZIONI, SPORT E MUSICA

Sabato 10 e domenica 11 ottobre la sesta edizione dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Lesina Marina. Degustazioni, escursioni in laguna, mostre, incontri, rievocazioni e spettacoli alla Banchina Vollaro.

LESINA, 5 ottobre 2026 – La cultura della pesca, i sapori della laguna e le tradizioni della comunità lesinese saranno protagonisti della sesta edizione della “Festa della Paranza”, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre presso la Banchina Vollaro.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Lesina Marina APS, in collaborazione con le associazioni cittadine, con il patrocinio e il sostegno finanziario della Regione Puglia e del Comune di Lesina.

Due giornate pensate per raccontare e valorizzare il patrimonio ambientale, gastronomico e culturale del territorio attraverso degustazioni della paranza, stand enogastronomici, escursioni guidate sul Lago di Lesina, mostre dedicate alla pesca tradizionale e al ruolo delle donne nella comunità dei pescatori, attività sportive, incontri, musica dal vivo e iniziative rivolte alle famiglie.

La manifestazione prenderà il via sabato mattina con l’apertura del Villaggio della Paranza, la benedizione in lago e la deposizione di una corona presso il monumento dedicato ad Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore”. Tra gli appuntamenti più significativi figurano anche il concorso culinario riservato agli Istituti Alberghieri, il Premio speciale dedicato alla memoria del filmmaker Giampier Clima, il convegno sul “Turismo del Buon Vivere” e le rievocazioni dedicate alla vita e al lavoro dei pescatori.

La domenica sarà caratterizzata dalle attività sportive sul lungolago, dalla canoa e dalla vogata di gruppo, dal “Pomeriggio della Tradizione”, dal Memorial “Antonio Giornetta” e dal meeting dedicato alla valorizzazione dell’offerta turistica di Marina di Lesina in vista dell’estate 2027.

Un programma ricco, realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, pescatori, operatori economici, volontari e comunità locale.

IL PROGRAMMA

SABATO 10 OTTOBRE

Ore 9:30 – Apertura del Villaggio della Paranza presso la Banchina Vollaro

· Benedizione in lago della Paranza, a cura del parroco don Luca Di Domenico;

· deposizione di una corona presso il monumento dedicato ad Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore;

· apertura degli stand enogastronomici e dei prodotti del territorio;

· partecipazione dei pescatori di Lesina e delle associazioni locali;

· partenza delle escursioni guidate sul Lago di Lesina.

Tutto il giorno – “Voci in Laguna: storie e volti delle donne di Lesina”

Mostra permanente dedicata al ruolo delle donne nella comunità dei pescatori, a cura dell’Associazione Voci di Donne.

Tutto il giorno – “Storie sulla Paranza”

Mostra e rievocazione permanente del mondo della Paranza attraverso il pagliaio, i bertovelli, le reti e gli strumenti tradizionali della pesca, a cura di Giovanni Nista, Antonio Panunzio e di una ciurma di volontari.

Dalle ore 10:00 alle 13:00 – Seconda edizione del Concorso culinario “La gastronomia lacustre: da cultura immateriale a fonte di innovazione”

Una sfida tra gli Istituti Alberghieri del territorio dedicata alla reinterpretazione e alla valorizzazione della gastronomia lacustre.

Nel corso dell’iniziativa sarà assegnato il Premio speciale “Giampier Clima – Raccontare il territorio”, dedicato alla memoria del filmmaker Giampier Clima e alla capacità degli studenti di raccontare, attraverso immagini, video e narrazione, il legame tra gastronomia, identità e territorio.

È prevista anche la presentazione del libro “L’oro della Daunia”, di Luigi Talienti e Giovanni Ognissanti, dedicato agli itinerari tra saperi e sapori della Capitanata.

Ore 13:00 – Degustazione della Paranza e apertura dell’area food

A cura dei pescatori di Lesina, dell’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata e delle associazioni di Lesina.

Ore 16:00 – “TRACCE: camminata a tappe tra terra e acqua”

Iniziativa organizzata dalla CNA Pensionati di Foggia.

Dalle ore 17:30 alle 18:30 – “Sunset Yoga in Laguna”

Pratica di Hatha Yoga al tramonto sul lungolago di Lesina, a cura del dottor Francesco De Veredicis.

Ore 18:00 – Convegno “Turismo del Buon Vivere”

Incontro realizzato in collaborazione con CNA Pensionati Foggia e dedicato al confronto tra istituzioni, associazioni, operatori economici e commercianti.

Al centro del dibattito le strategie, i servizi e le esperienze per un’ospitalità “senza età” nelle aree protette della Puglia, con idee e opportunità per costruire una proposta turistica dedicata al turismo maturo e accessibile.

Ore 20:00 – Degustazione della Paranza e apertura serale dell’area food

A cura dei pescatori di Lesina, dell’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata e delle associazioni locali.

A seguire – Musica dal vivo con “La Matracatroppa”

Il gruppo di San Nicandro Garganico proporrà un repertorio dedicato alla musica popolare.

DOMENICA 11 OTTOBRE

Ore 9:30 – Apertura del Villaggio della Paranza presso la Banchina Vollaro

· Apertura degli stand enogastronomici e dei prodotti del territorio;

· partecipazione dei pescatori di Lesina e delle associazioni locali;

· escursioni guidate sul Lago di Lesina.

Tutto il giorno – Proseguono le mostre permanenti

· “Voci in Laguna: storie e volti delle donne di Lesina”, dedicata al ruolo delle donne nella comunità dei pescatori e curata dall’Associazione Voci di Donne;

· “Storie sulla Paranza”, rievocazione del mondo della pesca tradizionale attraverso il pagliaio, i bertovelli, le reti e gli altri strumenti della Paranza, a cura di Giovanni Nista, Antonio Panunzio e dei volontari.

Dalle ore 11:30 alle 13:00 – Show Sport sul lungolago

Partecipazione delle associazioni sportive e attività dedicate anche alla promozione dello sport accessibile. In laguna si svolgeranno attività in canoa e una vogata di gruppo a cura dell’Associazione Lago in Voga.

Dalle ore 13:00 alle 14:30 – Degustazione della Paranza e apertura dell’area food

A cura dell’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata, dei pescatori di Lesina e delle associazioni locali.

A seguire – “Domenica della Paranza”

Spazio musicale dal vivo dedicato alla canzone italiana.

Ore 16:00 – “TRACCE: camminata a tappe tra terra e acqua”

Iniziativa organizzata dalla CNA Pensionati di Foggia.

Dalle ore 16:00 alle 18:00 – Pomeriggio della Tradizione

Rievocazione narrata all’interno del pagliaio, rivolta alle famiglie, ai cittadini e ai visitatori, per raccontare la vita, il lavoro e le tradizioni della comunità dei pescatori di Lesina.

Ore 18:00 – Memorial “Antonio Giornetta”

Consegna di una targa commemorativa ai familiari di Antonio Giornetta e successiva proiezione di un cortometraggio animato.

Ore 19:00 – Meeting con i concessionari degli stabilimenti balneari di Marina di Lesina

Incontro organizzato in collaborazione con Confcommercio e SIB-FIPE. Nel corso dell’appuntamento sarà presentato un progetto integrato per l’estate 2027, finalizzato alla valorizzazione e alla qualificazione dell’offerta turistica del litorale di Marina di Lesina.

Ore 19:30 – Degustazione della Paranza e apertura serale dell’area food

A cura dell’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata, dei pescatori di Lesina e delle associazioni locali.

A seguire – Musica dal vivo.

La Pro Loco Lesina Marina invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare alla sesta edizione della Festa della Paranza e a vivere due giornate alla scoperta dei sapori, della storia e delle tradizioni della laguna di Lesina.