Lesina, cade l’Amministrazione. Lega: “Atto ai danni della comunità”

“Censuriamo quanto perpetrato ai danni della comunità di Lesina, privata del suo sindaco e del suo governo nel pieno del mandato conferito dai cittadini”. E’quanto denuncia il consigliere regionale Joseph Splendido con il segretario regionale, Marti.

“Un’azione che consegna in queste ore la città nelle mani dell’ennesimo commissario prefettizio. Uno scenario mai auspicabile, che la politica dovrebbe sempre scongiurare.

Al primo cittadino Primiano Di Mauro tutta la nostra solidarietà e vicinanza e un grande ringraziamento per l’impegno profuso e per il lavoro portato avanti in questi tre anni di amministrazione comunale, con serietà e dedizione”