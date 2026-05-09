L’Eredità, vittoria di ‘riflesso’ per Stefano che si supera e conquista un altro montepremi a 6 cifre

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Continua l’emozionante avventura di Stefano a L’Eredità. A sole 24 ore dalla maxi vincita di 100.000 euro, il campione del momento è riuscito a concedersi il bis. Questa volta, però, si è davvero superato. In appena due giornate di gioco, Stefano ha accumulato una cifra a dir poco impressionante, entrando di diritto tra i grandi protagonisti della storica trasmissione di Rai 1. E la sua corsa sembra non volersi fermare.

L’Eredità puntata 9 maggio 2026

Nella puntata del 9 maggio de L’Eredità, a sfidare Stefano ci hanno pensato la new entry Simona, dalla provincia di Trento, lo studente Valerio, Claudio da Palermo, Viola alla sua seconda puntata, Biagio da Roma e Anna da Piove di Sacco. Al Triello, però, il copione è cambiato completamente. Soltanto Stefano è riuscito a difendere il proprio posto nel game show, conquistando ancora una volta l’accesso alla fase decisiva insieme ai debuttanti Claudio e Simona.

La Ghigliottina: quanto ha vinto Stefano questa volta

Dopo aver superato Simona ai Cento Secondi, Stefano è tornato alla Ghigliottina con la possibilità di portare a casa ben 150.000 euro. Una cifra rimasta intatta fino all’ultimo istante, aumentando tensione ed emozione in studio. Il campione non ha tradito le aspettative e ha trovato la soluzione corretta, collegando le parole “Verticale”, “Sole”, “Arco”, “Agire” e “Ginocchio” con il termine “Riflesso”. Una risposta vincente che gli ha permesso di conquistare altri 150.000 euro in gettoni d’oro.

In appena 24 ore, Stefano ha così raggiunto l’incredibile cifra di 250.000 euro, firmando una delle cavalcate più sorprendenti di questa stagione.

Marco Liorni annuncia il Torneo dei Campioni

Nel frattempo, Marco Liorni ha annunciato una novità molto attesa dal pubblico. Prima della conclusione della stagione andrà infatti in scena il Torneo dei Campioni de L’Eredità 2025-2026. Sette protagonisti di questa edizione si sfideranno nel corso di un’intera settimana speciale, pronta a trasformarsi in una vera maratona di emozioni. I nomi dei concorrenti verranno svelati nei prossimi giorni.