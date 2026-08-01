L’Eredità Summer, Liorni esulta: “Andiamo a brindare”

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Emozioni fino all’ultimo secondo nella nuova puntata de L’Eredità Summer. Il game show condotto da Marco Liorni ha regalato una serata ricca di sorprese, con una gara rimasta aperta fino alla fase conclusiva. Tra cambi di classifica, sfide decisive e un finale tutto da vivere, è stato Giulio a conquistare il centro della scena. Il concorrente, infatti, è riuscito a imporsi nel momento più importante della partita, guadagnandosi l’accesso alla Ghigliottina dopo un percorso tutt’altro che semplice e dimostrando grande lucidità nei passaggi decisivi.

La gara di Giulio a L’Eredità Summer

La puntata de L’Eredità Summer, andata in onda nell’ultimo appuntamento di luglio, ha visto sfidarsi Diego, Corinna, Jacopo, Giulio, Alessia e la campionessa Giulia. Fin dalle prime manche la competizione si è rivelata particolarmente equilibrata, con i concorrenti chiamati a superare prove sempre più impegnative. Durante La Scossa, dedicata ai numeri presenti nei titoli di celebri canzoni, Giulio ha vissuto uno dei momenti più delicati della sua partita.

Per evitare l’eliminazione ha deciso di sfidare Jacopo e il duello si è concluso a suo favore, permettendogli di proseguire il percorso e incrementare il montepremi accumulato. Il concorrente ha confermato il suo ottimo momento anche nel Gioco delle Date, dove è stato scelto da Corinna come avversario. La sfidante ha spiegato di voler puntare al suo montepremi, ma ancora una volta Giulio è riuscito ad avere la meglio, consolidando la propria posizione. Forte di due successi consecutivi, si è presentato così al Gioco delle Porte con maggiore sicurezza e con concrete possibilità di arrivare fino alla fase finale della puntata.

La corsa verso il finale è proseguita con uno spareggio a tre, resosi necessario dopo che i concorrenti avevano chiuso la manche in perfetta parità. Superato anche questo passaggio, Giulio si è giocato l’accesso all’ultimo atto contro Alessia. Il duello ha premiato ancora una volta il concorrente, che ha conquistato così la sua prima Ghigliottina con un montepremi di 16.250 euro. Al gioco conclusivo ha dovuto trovare il collegamento tra le cinque parole “seguire”, “cinema”, “quark”, “marina” e “merito”. Pur avendo la possibilità di acquistare un sesto indizio, “povera”, Giulio ha scelto di non ridurre il montepremi e di affidarsi esclusivamente al proprio intuito. Dopo alcuni istanti di riflessione ha scritto “stella” sul cartoncino: una decisione che si è rivelata vincente e gli ha permesso di conquistare l’intera somma in palio, scatenando l’entusiasmo di Marco Liorni e del pubblico in studio.

Un finale di festa con Marco Liorni

Dopo aver confermato la soluzione data da Giulio, divenuto nuovo campione, Marco Liorni ha esultato di gioia: “Andiamo a brindare!“. Anche in questa occasione il presentatore Rai ha confermato lo stile che lo contraddistingue: una conduzione misurata, capace di accompagnare i concorrenti senza mai rubare loro la scena. Una cifra che continua a essere apprezzata dal pubblico e che sta caratterizzando anche L’Eredità Summer, chiamata quest’anno a presidiare la fascia dell’access prime time di Rai 1 durante la pausa estiva di Affari Tuoi. In attesa del ritorno di Stefano De Martino con la nuova stagione dei pacchi, il quiz show di Liorni continua così a conquistare i telespettatori, alternando partite combattute e finali ricchi di suspense.

Fonte: Facebook

FONTI:

Dilei