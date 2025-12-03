L’eredità, maxi vincita per Marcello dopo l’eliminazione di Marta: il montepremi a sei cifre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Vincit qui patitur”, chi la dura la vince. Marcello è ormai l’espressione più autentica di questo antico modo di dire. Con 19 puntate all’attivo, 11 Ghigliottine e 2 vittorie, questo è il bilancio raggiunto dal campione di origini campane al 3 dicembre, un percorso che testimonia determinazione e capacità di rialzarsi dopo ogni ostacolo. Dopo aver festeggiato una prima vittoria a novembre (qui per vedere quanto ha vinto), questa volta Marcello è riuscito a mettere le mani su una vincita straordinaria, una cifra importante che tocca le sei cifre.

Marta e Nicola escono di scena

Dopo alcune serate più difficili, Marcello è tornato a imporsi con forza sulla scena, conquistando la 19ª puntata e volando alla Ghigliottina per l’undicesima volta, superando l’avversaria Sara nel gioco dei 100 Secondi. La puntata è stata segnata anche da due eliminazioni rilevanti: Nicola e Marta hanno infatti concluso il loro cammino nel programma di Rai 1.

Marcello alla Ghigliottina per l’undicesima volta: quanto ha vinto

Arrivato alla Ghigliottina con 200.000 euro da difendere, Marcello ha visto dimezzare il montepremi a 100.000 euro. Una cifra comunque enorme, capace di far tremare anche il concorrente più esperto. Questa volta, però, la parola giusta è arrivata chiara e decisa: “Ombra”. Un termine che si legava in modo efficace a “Vivere – Piante – Gradi – Paura – Diavolo”. Con questa intuizione, Marcello ha centrato il traguardo e, sommando le sue due vittorie, ha raggiunto l’impressionante cifra di 118.750 euro in gettoni d’oro.