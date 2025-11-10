L’Eredità, Gianluca vicino all’eliminazione, Alessia non effettua lo scambio vincente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Eredità riprende il suo consueto appuntamento, dopo la puntata speciale AIRC andata in scena il giorno precedente. In tale occasione si sono rivisti in gara alcuni dei più iconici supercampioni delle passate edizioni del game show di Rai 1 (qui per scoprire chi c’era). Per quanto riguarda la puntata del 10 novembre 2025, Gianluca è andato vicino all’eliminazione, mentre Alessia è tornata alla Ghigliottina. Sarà riuscita a vincere? Scopriamo cosa è successo e come è andata a finire.

L’Eredità, la puntata del 10 novembre 2025

Si è ripartiti con Gianluca, con alle spalle una Ghigliottina infruttuosa. Il campione, originario di Forlì-Cesena, ha sfidato Alessia, social media manager proveniente da Opera, in provincia di Milano; Francesco, anche lui di Milano; Matteo, studente d’ingegneria prossimo alla laurea e originario di Roma; Alessia, campionessa da tre serate e originaria di Cugliate-Fabiasco (Varese); Pino, di Viareggio, anche lui alla sua terza puntata a L’Eredità; e l’impiegata Francesca, originaria di Pordenone.

Gianluca ad un passo dall’eliminazione

Pino e Alessia sono andati dritti al Triello, mentre Gianluca ha sfidato la new entry Alessia nel confronto a tempo. Il campione di Forlì-Cesena ha rischiato l’eliminazione, ma a sei secondi dalla fine è riuscito a salvarsi.

La Ghigliottina di Alessia

Dopo un testa a testa tra Pino e Alessia, la giovane è riuscita ad avere la meglio, tornando alla Ghigliottina con un bottino di 150.000 euro. Questa cifra ha subito diverse riduzioni, scendendo fino a 9.375 euro. “Sistema”, “mezzo”, “email”, “libero” e “pallavolo” erano le cinque parole da collegare a quella che rappresentava il loro unico comune denominatore. Alessia ha scritto “gioco”, ma con poca convinzione. In seguito le è venuta in mente un’altra possibile associazione, “servizio”. Nessuna delle due, però, era la parola vincente dal valore di 9.375 euro: la soluzione corretta era “scambio”. Alessia ritenterà la fortuna nella prossima puntata.