L’Eredità, puntata speciale per l’Airc: in gara i campioni più iconici di sempre, vinti 25 mila euro

Si ferma per un giorno la versione classica de L’Eredità. Venerdì 9 novembre 2025, su Rai 1, Marco Liorni ha condotto una puntata speciale dedicata all’AIRC. Per l’occasione sono tornati in studio alcuni dei campioni più iconici di questa longeva trasmissione, tra cui anche colui che detiene il record del bottino di vincite più alto.

Da Guido al giovanissimo Alessio: ecco chi sono i supercampioni ritornati a L’Eredità

Erano presenti anche Loretta Goggi, in coppia con Gabriele Paolini, l’infermiere originario di Paestum, Christian, con Laura, il campione di maggior successo de L’Eredità, Guido Gagliardi in compagnia di Giuseppe, e poi Martina Crocchia insieme a Francesco, Daniele Alesini con Miriam e, infine, Alessio Zanetti insieme a Gianluca. In totale sei persone, scelte tra medici, ricercatori, volontari e survivor, accompagnati da cinque supercampioni delle scorse edizioni e da un’Ambassador, Loretta Goggi.

Guido Gagliardi vince la Ghigliottina: vinse un totale di 337 mila euro

Lo scopo di questa puntata speciale era quello di devolvere l’eventuale vincita all’AIRC. Ad accedere alla Ghigliottina è stato Guido, che dopo tutti questi anni non ha perso lo smalto. Questo supercampione ha alle spalle 26 Ghigliottine e 40 partecipazioni che gli sono valse un bottino stratosferico di 337 mila euro. Partecipò nel 2019, quando a condurre era Flavio Insinna.

Il campione si è ritrovato a riflettere sulle parole “Sociale, fuori, classe, in piedi, romantica”. In palio vi erano 25.000 euro. Senza alcun dubbio, per Guido la parola vincente era “Cena”. Ed è stato così che L’Eredità ha devoluto 25.000 euro all’AIRC.