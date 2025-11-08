L’eredità, Gianluca non trova il completo vincente: torna in gioco un ex concorrente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È tornato all’ambito tavolo della Ghigliottina, Gianluca. Dopo tre serate di ko, il funzionario di Forlì-Cesena è riuscito ad avere la meglio su tutti i rivali della puntata dell’8 novembre de L’Eredità. Sarà riuscito a vincere? Intanto Marco Liorni ha approfittato del momento per ricordare l’intensa sfida avvenuta nella precedente puntata, quando Gianluca è riuscito ad eliminare Simona (qui per scoprire come sono andate le cose).

L’eredità, la puntata dell’8 novembre: torna ex concorrente del 2022

La giovane Alessia, protagonista della precedente Ghigliottina, si è ritrovata a battagliare contro Simone, di Frosinone e studente al conservatorio; Pino, Luce di Aversa (Caserta) e web designer di professione; Gian Mauro, consulente di Tricase (Lecce); Caterina, insegnante d’inglese di Piacenza (ex concorrente, partecipante nel 2022); e il solito Gianluca.

La gaffe su Twilight

Nel corso della puntata, un concorrente ha lasciato un po’ perplesso il pubblico da casa, poiché non ha riconosciuto una famosa saga cinematografica attraverso i seguenti indizi: “Bella, Jacob, Edward”. La risposta corretta era Twilight, ma il concorrente ha risposto “La Bella e la Bestia”.

La Ghigliottina di Gianluca

Gioco dopo gioco, si è arrivati al Triello con Gianluca, Pino e Alessia, gli stessi campioni della precedente puntata. Questa volta è stato Gianluca a conquistare il pass per la Ghigliottina, ma ha perso l’occasione di vincere 21.250 euro. Tra “blu, sport, nome, giro, addome”, il campione ha puntato tutto sulla parola “Rosa” anziché su “Completo”. Ci riproverà.