L’Eredità festeggia Stefano: la vittoria e la dedica al nonno emozionano il pubblico

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Un’altra vittoria è andata ad arricchire il Torneo dei Campioni de L’Eredità, che si concluderà il 1° giugno. Se pochi giorni fa si era brindato al successo di Eleonora, nella puntata del 31 maggio le professoresse hanno alzato nuovamente il calice insieme a uno dei concorrenti più amati dell’intera stagione: Stefano. Il campione si è ritrovato a contendersi un posto alla Ghigliottina contro Francesco, regalando agli spettatori uno dei momenti più intensi della serata. I due beniamini del pubblico si sono infatti sfidati nel gioco dei 100 Secondi, in un duello carico di tensione ed emozione.

L’Eredità, Stefano batte Francesco ai 100 Secondi

Dopo aver avuto la meglio su Francesco, Stefano ha raggiunto la Ghigliottina con un montepremi iniziale di 170.000 euro. Come spesso accade, la cifra ha subito diverse decurtazioni nel corso del gioco, fermandosi infine a 21.250 euro. Un importo inferiore rispetto a quello conquistato da Eleonora, che continua così a guidare la graduatoria del Torneo dei Campioni.

Davanti alle parole “Regola”, “Terra”, “Preziosi”, “Ultimi” e “Floriano”, Stefano ha valutato diverse possibilità. Per qualche istante il dubbio ha accompagnato il suo ragionamento, ma alla fine ha deciso di fidarsi del proprio intuito. La parola scelta e scritta sul cartellino è stata “Secondi”, rivelatasi quella corretta.

La commovente dedica di Stefano

La gioia per la vittoria ha lasciato subito spazio all’emozione. Durante i festeggiamenti, tra applausi e brindisi, Stefano ha voluto dedicare il successo a una persona che continua ad accompagnarlo nel cuore: suo nonno.

“Vorrei dedicare questa vittoria a mio nonno, che è stato il mio iniziatore alla bellezza, alla cultura e alla curiosità. Da qualche anno è nel mio cuore, però l’ho sentito tanto con me in questi giorni. Lo dedico a nonno Bepi”.

Parole semplici ma profonde, che hanno reso ancora più speciale un trionfo già ricco di significato, trasformando una vittoria televisiva in un commovente omaggio agli affetti che non smettono mai di accompagnarci.