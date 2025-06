L’Eredità, Biancamaria vince e vola in testa alla classifica: il montepremi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo due giornate sottotono, è arrivata la prima vincita al Torneo dei Campioni de L’Eredità. La puntata del 4 giugno ha regalato emozioni a non finire, tra colpi di scena, adrenalina e un verdetto finale da pelle d’oca. Se finora ad aggiudicarsi la Ghigliottina sono stati dapprima Gabriele e poi Giovanni, questa volta è arrivato il turno di Biancamaria.

L’Eredità, puntata del 4 giugno 2025: cosa è successo

Ma facciamo un passo indietro. Ancora una volta, a contendersi la puntata sono stati alcuni volti più amati di questa stagione de L’Eredità: Giovanni, Gabriele, Christian, Antonio, Laura, Katia e, naturalmente, Biancamaria. Al Triello sono sopravvissuti solo Gabriele, Christian e Biancamaria, i quali sono stati interrogati sulle seguenti materie: Musica, Ora di cena, Sì viaggiare, Scienza, Re Sole, Fumetti e Cartoni, Viva la Rai. Solo due di loro sono riusciti ad andare avanti, e a Christian è toccato fermarsi a un passo dalla meta.

Biancamaria risolve la Ghigliottina: la parola vincente e il montepremi

Successivamente, Biancamaria ha conquistato il tavolo più ambito della serata. Dopo alcuni dimezzamenti, il montepremi è passato da 160.000 a 40.000 euro. Le parole della Ghigliottina erano: Donna – Maradona – Porta – Sede – Pazienza. La campionessa si è concentrata, cercando di carpire la terminologia vincente. Alla fine si è lasciata convincere da: “Santa”.

Marco Liorni ha ascoltato con grande attenzione le spiegazioni della campionessa. E quando ha annunciato il verdetto, l’emozione è esplosa: la parola vincente era proprio “Santa”!

L’annuncio di Marco Liorni riguardante la nuova edizione de L’Eredità

Biancamaria è stata la prima concorrente del Torneo ad aver conquistato una vittoria alla Ghigliottina. C’è da dire, però, che non si è aggiudicata l’intero montepremi ma solamente il 50%. L’altra metà, infatti, verrà devoluta in beneficenza. Si tratta indubbiamente di un gesto nobile, che aggiunge valore a una serata già memorabile. Intanto, Marco Liorni ha lanciato una notizia inaspettata: stanno per ripartire i casting della nuova edizione 2025/2026 de L’Eredità.