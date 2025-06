L’Eredità, inizia il Torneo dei Campioni: la rivincita di Gabriele su Antonio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aria di grandi ritorni a L’Eredità e di grandi emozioni. Nella puntata del 2 giugno 2025, Marco Liorni ha riaccolto in studio alcuni ex campioni di questa annata. Ventiquattro ore prima, invece, si è conclusa la versione classica del gioco televisivo di Rai 1 e, fino a sabato 7 giugno, sarà trasmesso il Torneo dei Campioni. Ma come funziona questo torneo?

Ecco come funziona il Torneo dei Campioni de L’Eredità

Vista la composizione dei giochi de L’Eredità, i telespettatori sono curiosi di capire come funziona questo torneo. Rispetto alla versione classica, gli ex campioni non rischiano di essere eliminati definitivamente in seguito alla sfide a tempo, ma solo nella singola puntata. Questo vuol dire che, per tutta la durata del torneo, i campioni avranno una chance.

Il 50% delle eventuali vincite conquistate dai campioni durante le varie Ghigliottine, saranno devolute in beneficenza alla Fondazione OZ, che supporta bambini, giovani affetti da malattie o disabilità e le loro famiglie.

Alla fine del torneo (sabato 7 giugno 2025) colui o colei che avrà accumulato maggiori vincite, o che è arrivato alla Ghigliottina più volte di tutti, sarà eletto il supercampione dell’annata. I protagonisti sono stati selezionati fra coloro che hanno partecipato più volte a L’Eredità: Katia Madonna (12), Giovanni Di Gregorio (16), Laura Zecchini (17), Antonio Porta (18), Biancamaria Petrucci (20), Christian Giordano (27), Gabriele Paolini (33).

Gabriele si prende la rivincita su Antonio: ‘vediamo chi esulta alla fine’

In memoria dei vecchi tempi, si è tenuta nuovamente la sfida a tempo tra Antonio e Gabriele. All’epoca, quando i due uomini si affrontarono, fece molto discute la risata di Antonio, in seguito all’eliminazione di Gabriele. A distanza di tempo, i due concorrenti ci hanno scherzato sopra l’accaduto. ‘Non ci posso credere’, ha detto Marco Liorni quando Antonio ha puntato il dito contro Gabriele, ‘Vediamo chi esulta alla fine’, ha ironizzato il giovane campione che ha collezionato il maggior numero di presenze. Intanto, la loro sfida a tempo è stata al cardiopalma ma questa volta a spuntarla è stato Gabriele.

Chi è andato alla Ghigliottina: montepremi e parole vincente

Gioco dopo gioco, alla Ghigliottina è stata conquistata proprio da Gabriele. Il ragazzo, però, non è stato granché fortunato perché non è riuscito a trovare la parola da far combaciare con ‘Principessa, Scandalo, Chiusura, Completa, Fiori’ (Collana). In palio c’erano 23.750 euro in gettoni d’oro.