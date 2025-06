L’Eredità, Giovanni alla Ghigliottina non trova lo ‘Stato’ giusto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si avvicina la fine per L’Eredità, che intanto prosegue con il Torneo dei Campioni. Dall’8 giugno, Marco Liorni andrà in vacanza, lasciando il posto al collega Pino Insegno e alla sua Reazione a Catena. Questa seconda puntata del torneo ha regalato emozioni ancora più intense, con il ritorno dei soliti sette campioni: Christian, Gabriele, Antonio, Laura, Giovanni, Biancamaria e Katia.

L’Eredità, puntata del 3 giugno 2025

Nella puntata precedente, era stato Gabriele ad accedere alla Ghigliottina, prendendosi persino la rivincita sul rivale Antonio Porta. Questa volta, invece, il campione di Mulazzo non è riuscito ad arrivare al Triello. Nemmeno Christian, originario di Paestum, è stato il protagonista della serata.

Ai Cento Secondi si sono affrontati Antonio e Giovanni, con gli occhi del pubblico puntati sulle eventuali reazioni di Porta.

Come è andata a finire la Ghigliottina

Alla Ghigliottina, Giovanni si è presentato con un bottino di 170 mila euro e ha fatto del suo meglio per non dimezzare troppe volte il premio. Alla fine si è ritrovato con un montepremi di 85 mila euro e cinque parole: Arte – Primitivo – Capo – Famiglia – Aggiornamento.

Senza attendere il suono del gong, Giovanni ha subito scritto il termine che lo aveva ispirato maggiormente. “Mi si era stampata in testa una parola e non sarei riuscito a mandarla via”, ha dichiarato al conduttore. La parola scelta era “Corso”, ma purtroppo era sbagliata. Per vincere, Giovanni avrebbe dovuto affidarsi a “Stato”.