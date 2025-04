Leonardo Tano e l’arresto cardiaco. Come sta il figlio di Rocco Siffredi?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Leonardo Tano, 25enne figlio dell’attore Rocco Siffredi, ha recentemente vissuto un momento di grande paura a causa di una recidiva di pericardite, che lo ha messo a rischio di arresto cardiaco. Il giovane, atleta agonista, è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale Sacco di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare la condizione. Leonardo ha condiviso sui social le immagini del suo ricovero, spiegando di aver scoperto la malattia solo di recente, dopo aver deciso di prendersi una pausa dallo sport a dicembre 2024, a causa di difficoltà psicologiche e fisiche.

Cos’è la pericardite, la malattia avuta da Leonardo Tano

La pericardite recidivante è un’infiammazione del pericardio, che può ripresentarsi causando dolore e affaticamento, e in casi gravi può portare a complicazioni letali. La recidiva improvvisa ha richiesto un intervento urgente in rianimazione, seguito da un lungo percorso di terapia e un periodo di stop totale dall’attività fisica. Leonardo ha ringraziato l’equipe medica e la famiglia per il supporto. Il fratello, Lorenzo, già volto televisivo, gli è stato vicino in questo difficile momento. La vicenda mette in evidenza l’importanza della diagnosi precoce e della cura tempestiva per questa condizione.