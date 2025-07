Leonardo Pieraccioni nota un suo profilo Tinder

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Leonardo Pieraccioni protagonista di un episodio esilarante sui social: il suo profilo su Tinder fa il giro del web. La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan e dei follower, ma lui, con il suo senso dell’umorismo, ha prontamente reagito con un post su Instagram, sdrammatizzando la situazione.

Leonardo Pieraccioni: il profilo su Tinder è un fake

Il profilo, che sembrava essere il suo, era ovviamente un fake: il nome riportato era “Steve” e la bio scherzava su alcune sue caratteristiche personali, come il non fumare, il non allenarsi e il possesso di un gatto. Pieraccioni ha scritto ironicamente: “Mi segnalano questo profilo fake su Tinder. Ovviamente tutto inventato: io non fumo, ho un gatto e non mi alleno proprio. L’unica cosa vera è il mio nome: Steve! Leonardo è il nome d’arte, mi hanno scoperto. Da oggi chiamatemi Steve Pieraccia”. La sua reazione è stata immediata e divertente, facendo sorridere i suoi follower e amici.

Tra i commenti spicca quello del cantautore comico Lorenzo Baglioni, che ha citato una scena del suo film ‘Fuochi d’artificio’, commentando ironicamente: “Quando non fa il match appare scritto ‘i’ contoooo'”. Questo episodio dimostra ancora una volta il suo spirito scherzoso e la capacità di affrontare le situazioni con leggerezza, mantenendo il suo stile ironico e autoironico.

In un’epoca in cui i profili fake sui social sono all’ordine del giorno, Leonardo Pieraccioni ha dato una lezione di come reagire con umorismo, rafforzando il suo rapporto con i fan e dimostrando di non prendersi troppo sul serio.