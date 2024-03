Lega, Primiano Di Mauro: “Solidarietà a Massimo Casanova, escalation da non sottovalutare”

“Solidarietà all’amico ed europarlamentare Massimo Casanova. L’ennesima minaccia alla sua incolumità e l’ennesimo sfregio alla sua azienda restituiscono una escalation non più tollerabile e da non sottovalutare. Solo la sua prontezza di riflessi, infatti, ha evitato che la vicenda potesse sfociare in qualcosa di più grave. Augurandomi che la giustizia possa fare il suo corso nel tempo più breve possibile, mi stringo alla famiglia ed esprimo, a mio nome, la vicinanza di tutta la Lega di Capitanata”.

Lo dichiara il segretario provinciale Lega Primiano Di Mauro.