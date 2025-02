Lega, nominati i vertici provinciali: a Manfredonia c’è l’avvocato Foglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

JOSEPH SPLENDIDO (LEGA): “NOMINATI I VERTICI DELLA LEGA A FOGGIA E PROVINCIA, I PRIMI RISULTATI CONCRETI DEL MIO LAVORO DI COMMISSARIO PROVINCIALE”

I primi risultati concreti poco tempo dopo la nomina a commissario della Lega per Foggia e provincia del consigliere regionale Joseph Splendido si toccano con mano.

“A poche settimane dalla mia nomina ho provveduto alla designazione di nuovi Dirigenti cittadini a Foggia, facendo passare la Segreteria cittadina da 7 a 36 dirigenti; ho provveduto a nominare la nuova segreteria provinciale che mi affiancherà da oggi in poi, con 14 nuovi ingressi, anche in Comuni dove non eravamo presenti. Intendo ringraziare i commissari e i dirigenti per la disponibilità all’intenso lavoro politico che ci attende nei prossimi mesi”, è il primo commento del consigliere Splendido.

“I nuovi componenti della segreteria provinciale sono i seguenti: Pietro Di Nauta di Cagnano Varano; Franco Festa di Carapelle; Antonio Iosa di Castelluccio Valmaggiore; Raffaele Fascia di Celenza Valfortore; Andrea Merola di Chieuti; l’Avv. Vincenzo Paglia di Foggia; Arturo Santoro delle Isole Tremiti; a Manfredonia l’Avv. Stefano Pio Foglia già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia; Matteo Prencipe di Monte Sant’Angelo; Leonardo De Matteis di Pietramontecorvino; Piero Petrilli di San Marco Lacatola; l’Avv. Giuseppe Falcone di Vico del Gargano; Antonio D’Apollonio di Volturino; l’Avv. Luigi Leo, vice commissario con delega agli enti locali”. “Con loro – riafferma Splendido – profonderemo ogni sforzo possibile per contribuire alla crescita della Lega nei nostri territori. Un percorso non facile ma esaltante perché animati da passione e fede nei nostri valori”.

Il consigliere regionale è grato anche a tutti gli altri commissari cittadini nominati e componenti della segretaria provinciale: “Max Di Maria di Ascoli Satriano; Gennaro Lanna di Bovino; Pasquale Tucci di Candela; Vito Volpe di Castelluccio dei Sauri; Luciano Acquaviva di Celle San Vito; Vincenzo Specchio di Cerignola; Arianna Lauriola di Ischitella; il Dott. Francesco Pegoli di Lesina; l’Avv. Lilian Brescia di Lucera; Antonio Volpe di Monteleone di Puglia; Pietro Piccirilli (vice Sindaco) di Motta Montecorvino;

Manuel Di Nunzio di Poggio Imperiale; Rino Arpano di Rodi Garganico; Marianna Natale di San Giovanni Rotondo; Claudio Martucci di San Nicandro Garganico; l’Avv. Dionigi Neri di San Paolo di Civitate; Gianluca Orlando di San Severo; Michele Leombruno (vice Sindaco) di Serracapriola; Franco Bianchino di Stornara; Lia Matarangolo di Stornarella; Gianni Medina di Vieste; il Dott. Alfonso Carella vice commissario con delega all’organizzazione; Silvano Contini vice commissario con delega al tesseramento”. Nominati anche tantissimi Dirigenti provinciali. Splendido conclude: “auguro a tutti un buon lavoro e che il nostro progetto politico nel quale da sempre crediamo si radichi sempre più nella nostra società”.