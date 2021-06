Lega: Avvicendamento alla guida del circolo di Manfredonia, Splendido subentra a Romani che resta a piena disposizione del partito

Per sopraggiunti problemi personali il Segretario cittadino della Lega Manfredonia, Cristiano Romani, ha lasciato il posto per guidare il partito di Matteo Salvini alle future amministrative al Consigliere Regionale, Joseph Splendido. Tutto questo è avvenuto in piena sintonia con la Segreteria provinciale del partito a cui Cristiano Romani ha aderito mesi prima della tornata delle regionali scorse, in cui si è candidato arrivando terzo in lista e che a Manfredonia ha superato il 12% conseguendo un ottimo risultato.

Le future elezioni amministrative saranno fondamentali per la Lega e proprio per questo a guidarla fino a tal momento sarà il Consigliere regionale Joseph Splendido che si avvarrà del sostegno convinto e deciso dello stesso Cristiano Romani che ha specificato la ferma volontà di essere a disposizione del partito.

Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia