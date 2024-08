LEA. Campo: “Puglia prima regione del Sud a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

La Puglia è la regione del Sud che più e meglio garantisce tutti e tre i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria monitorati dal Ministero della Salute.

Tutta l’offerta di servizi di salute – distrettuale, ospedaliera e di prevenzione – è valutata al di sopra della sufficienza e attribuisce al servizio sanitario regionale pugliese un’efficienza superiore a quelli, ad esempio, di Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano.

La rilevazione ministeriale è ancor più importante se si considera che solo 9 anni fa, al momento dell’insediamento della Giunta Emiliano, la Puglia era al penultimo posto della medesima graduatoria.

Con la preziosa collaborazione di tutto il personale del SSR e, perché no, degli utenti, abbiamo fatto un buon lavoro e possiamo esserne soddisfatti.

Ciò non vuol dire che la missione è compiuta. Lo dimostrano gli sforzi organizzativi e finanziari compiuti e in corso di attuazione per ridurre le liste d’attesa come l’impegno a potenziare la rete dei Pronto Soccorso, pur scontando la carenza di medici, le minacce alla sicurezza degli operatori e l’improprio utilizzo di queste strutture da parte dei cittadini.

La strada intrapresa nel 2015 è quella giusta e su questa strada dobbiamo e vogliamo proseguire per il bene della salute dei pugliesi.