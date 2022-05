Le spiagge più belle del Gargano secondo Lonely Planet

Secondo Lonely Planet Italia, le prime spiagge da sogno sono nella parte alta della Puglia, sul Gargano. Quanti conoscono Sospetto a Vico del Gargano nota anche come Spiaggia di Murgia della Madonna? Poco conosciuta, perla rara da non lasciarsi scappare. Lo stesso si può dire di Procinisco, la spiaggia dorata che sotto punte rocciose si collega ad uno dei tipici trabucchi più famosi del Gargano.

Merita un posto nella classifica indubbiamente Vieste, nota per le suggestive spiagge caratterizzate da falesie bianche. Le spiagge segrete di Vieste sono solo piccoli spazi per godersi il mare, ma con una vista incredibile sul centro storico costruito in cima alle scogliere e che domina il paesaggio in modo maestoso. A sud di Vieste da non perdere ovviamente la Spiaggia di Pizzomunno, la più vicina al borgo e la più grande della zona, caratterizzata da sabbia fina e da ampia scelta di ristoranti, bar e lidi attrezzati. Ma tante altre sono le spiagge della zona da non perdere. Ecco qui un elenco.

La Baia di San Felice è una spiaggia da cartolina grazie al suo trionfale arco roccioso un’altra destinazione imperdibile, sicuramente dopo la spiaggia di Pizzomunno, la seconda per scattarsi una bella foto ricordo e che sicuramente è uno dei simboli del Gargano. La Baia di San Felice si incontra partendo da Peschici e proseguendo verso sud dove ci si imbatte nel meraviglioso Arco di San Felice, una delle bellezze naturalistiche più spettacolari e suggestive di tutta la costa garganica incastonata in una cornice paesaggistica mozzafiato. In questa caratteristica baia situata nel comune di Vieste è presente anche un’antica torre costiera, la più orientale delle torri garganiche, la Torre di San Felice, dalla quale si può ammirare il particolare arco naturale.

Sosta obbligata anche a Baia delle Zagare, considerata una delle più belle del mondo. Splendida spiaggia situata nel territorio del comune di Mattinata, è un vero e proprio paradiso naturale che non smette di incantare i turisti. Il suo nome, deriva dalle zagare, simbolo del Gargano i fiori profumati degli agrumi e dai merli presenti nella zona che rilasciano nell’aria una nota di dolcezza.

Una menzione merita anche la splendida spiaggia di Vignanotica un paradiso caratterizzato da natura selvaggia e incontaminata, bagnato dal mare cristallino. Nel territorio di Vieste, è sicuramente una delle spiagge più belle del Gargano a tal punto da essere diventata location di pellicole cinematografiche e spot pubblicitari.

Cala della Sanguinara si nasconde bene tra la folta macchia mediterranea come tante altre calette garganiche. È una spiaggia incontaminata nel quale trascorrere una piacevole giornata all’insegna del relax e a stretto contatto con la natura. Per raggiungerla bisogna a piedi percorrere un sentiero sterrato che si apre in una splendida e profumata pineta di pini d’Aleppo, una delle più grande d’Italia. Ci troviamo in una piccola e caratteristica insenatura che dista solamente 12 chilometri dalla cittadina di Vieste ma a molti ancora oggi resta sconosciuta.

Spiaggia Zaiana

Famosa per i suoi tramonti mozzafiato, un’altra spiaggia incantevole del Gargano è sicuramente spaggia Zaiana, tra le più celebri nella zona di Peschici. Si tratta di una spiaggia di sabbia fine e soffice dall’acqua cristallina impreziosita da alti costoni rocciosi, profumata dalla macchia mediterranea e pini d’Aleppo. Tra le zone più selvagge del Gargano, ci si arriva attraverso un sentiero tra le rocce. Un piccolo paradiso naturale che vi regalerà momenti indimenticabili che potrete osservare anche a distanza grazie alla webcam attiva h24.