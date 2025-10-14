Le scale graffite nella Chiesa di Santa Lucia di Siponto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LE SCALE GRAFFITE NELLA CHIESA DI S.LUCIA DI SIPONTO

UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE

Di Aldo Caroleo, Gennaio 2023

La presenza di scale graffite, da me riscontrata in una mia escursione nella chiesa rurale di Santa Lucia,nelle vicinanze dell’Abbazia di San Leonardo di Siponto mi ha spinto a fare delle considerazioni:

questo segno è molto frequente nella Santa Lucia , ma e’ completamente assente sia a San Leonardo a Santa Maria Maggiore e anche nella cappella rurale extra moenia nei pressi dell’Anfiteatro di Siponto.

Ho anche chiesto a miei due amici, grandi conoscitori del Gargano (Chiese, cappelle rurali, ma anche case , mulini, ecc.) se avessero incontrato questo simbolo.

E sia Michel di Bari che Matteo Borgia mi hanno inviato alcune bellissime foto che sto raccogliendo in un album : un lavoro certosino che è iniziato e spero di portare avanti con l’aiuto di chiunque possa darmi delle indicazioni sulla presenza di questo simbolo.

Altre “presenze” le ho tratte da alcuni testi su Monte S.Angelo, Pulsano,ecc. S.Maria Devia, Stignano, ecc.

Ho cercato quindi, di dare una spiegazione plausibile e quanto più razionale sul significato simbolico della scala nell’iconografia “ufficiale”, rapportandola a quella possibile nell’ambito delle nostre realtà contadine, rurali, legate al fenomeno mai finito delle genti transumanti che hanno percorso in lungo e in largo le strade della pianura ma anche del pietroso promontorio garganico.

Nell’accezione simbolica la scala a pioli e’simbolo di evoluzione spirituale ed intellettuale , di graduale crescita in saggezza e in sapere.

“Una scala di 8 gradini ( 8 ) è il simbolo del giorno nuovo,definitivo,quello della Resurrezione) che dal basso sale in alto dove sta la luce che porta al cielo,si riferisce chiaramente alla liturgia del Battesimo cristiano,concepito come immersione nella morte e risalita alla resurrezione della Vita nuova,senzafine,ricevuta da Cristo, laLuce del Mondo (Gv,8,12). (Alberto Cavallini ).

La Bibbia menziona tra l’altro, il sogno di Giacobbe della “ scala celeste ” sulla quale gli angeli salgono e scendono : un simbolo del vivo rapporto tra Dio e l’uomo (Genesi 28,12).

Giacobbe pose una pietra al centro di una circonferenza sul terreno ,dal quale si elevava la scala percorsa dagli angeli. (A S. Lucia ho fotografato scale graffite con 8 gradini: una scala di queste parte dal centro di una circonferenza (foto).

Nell’arte cristiana si incontra spesso la “scala delle virtu’” , sulla quale gli uomini virtuosi,minacciati da ogni parte dai demoni, giungono in alto,gradino dopo gradino fino alla perfezione.

Come luoghi dell’ideale evoluzione spirituale,anche i monasteri i luoghi sacri cistercensi e le certosefurono paragonati talvolta a una scala a pioli (questi luoghi si chiamano a volte anche “Scala Dei”.

Molte “Scale Sante”sono sparse inmolti luoghi della Fede cristiana: (Roma, Loreto ,Lourdes,ecc, Santa Maria della Scala a Massafra,ecc,)

La Scala Santa di San Giovanni in Lateranoa Roma è composta da 28 scalini:la tradizione vuole che si tratti della scalinata salitada Gesù,per raggiungere l’aula della sua condanna a morte in seguito al suo processo e la conseguente condanna a morte ad opera di Pilato.

La scala, secondoun’ antica tradizione, fu fatta trasportare a Roma

dall’Imperatrice S.Elenanel 326 .

Ogni venerdidi quaresimae’ usanza salire in ginocchio,pregando,i gradini della scala come atto di devozione per rivivere la Passione di Cristo e per assicurarsi l’indulgenza plenaria dai propri peccati.

Tornando alla rappresentazione delle scaledei graffiti citati sullepareti,conci, ecc. alcuni edifici religiosi, rurali del Gargano, ,sono propenso a formulare due possibili spiegazioni.

La prima, potrebbe inteoria avere come riferimento le scale sante nel senso che i Sacerdoti assegnavano ai penitenti, una formula per l’espiazione dei peccati, per ogni gradino o piolo della scala graffita.

L’altra mia ipotesi, è legata alla vita dei campi ,a quella Civiltà contadina che ha per secoli permeato la vita di questi luoghi con il lavoro duro nelle campagne.

E poiché le scale avevano una funzione fondamentale nella raccolta delle olive, della frutta, nei lavori edili,ecc,senza grandi accorgimenti sulla sicurezza, ecco, ritengo qeigraffiti,come tanti altri lasciati per fede nelle chiese,santuari e luoghi sacri, come segno di ringraziamento graziaricevuta in seguito aduna caduta accidentale dalle scale.

Quindi un ex voto graffito, a ricordo di una grazia ricevuta.

Aldo Caroleo Siponto 28 Gennaio 2023