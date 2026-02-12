[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le Regioni colpite dal maltempo nel weekend

La ‘colpa’ del maltempo del weekend secondo MeteoLive è di una perturbazione molto intensa collegata ad un profondo centro di bassa pressione (985hpa) che nella prima mattinata di sabato 14 si collocherà tra la Corsica e la Sardegna.

MALTEMPO SABATO

Precipitazioni anche intense riguarderanno quasi tutta l’Italia, in modo particolare il basso Piemonte, la bassa Lombardia, l’Emilia Romagna, la Liguria e tutto il versante tirrenico, con rovesci particolarmente forti tra basso Lazio e Campania. Rovesci saranno presenti anche sulla Sardegna, sulla Sicilia e sul settore ionico. In parziale ombra pluviometrica il medio e basso Adriatico fino alla Puglia; precipitazioni meno probabili anche sui settori più settentrionali del settentrione.

MALTEMPO DOMENICA

La perturbazione sarà piuttosto veloce nel suo incedere verso levante. Nella giornata festiva i rovesci interesseranno Marche, Abruzzo e quasi tutto il meridione oltre alla Sicilia settentrionale. Quota neve in calo sulle Marche fino a 700 metri, 1200 metri sull’Appennino Abruzzese; piovaschi anche sulla Sardegna in via di attenuazione, per il resto situazione in miglioramento, ma clima assai ventoso. Tra il pomeriggio e la sera i fenomeni tenderanno a concentrarsi sulle estreme regioni meridionali ed in Sicilia, mentre altrove il tempo dovrebbe migliorare.