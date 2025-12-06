Sport Manfredonia
Le probabili formazioni di Manfredonia-Nardò: in campo la stellina Sall
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Esposito, De Luca; Balba (06), Babaj; Urain. Allenatore: D’Angelo (squalificato Pezzella).
NARDO’ (4-4-2): Galli; Minerva (05), Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Garnica, Addae, Risolo, Elia (06); D’Anna, Sall (09). Allenatore: De Sanzo.