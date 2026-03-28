Sport Manfredonia
Le probabili formazioni di Manfredonia-Gravina. Torna Urain
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Le probabili formazioni di Manfredonia-Gravina. Torna Urain
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Nobile, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Di Maso (06), Carullo; Jallow, Hernaiz; Urain. Allenatore: D’Angelo (Pezzella squalificato)
GRAVINA (3-5-2): Colzani (06), Molnar, Melito, Dachille (05); Viti, Basanisi, Tanasa, Alba, Lagonigro (07); Santoro, Scaringella. Allenatore: Ragno.