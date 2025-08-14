[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le previsioni meteo della Vigilia di Ferragosto e del Ferragosto

Fonte Meteo.it

Le previsioni meteo per giovedì 14 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo, ma con alcune velature sin dalla mattinata e qualche annuvolamento a carattere locale al Centro-Sud peninsulare. Durante il pomeriggio o nelle prime ore della sera tendenza allo sviluppo di acquazzoni o temporali di calore a carattere isolato nelle Alpi centrali e occidentali, attorno ai rilievi di Sardegna e Sicilia, lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe.

Temperature in leggera flessione. Clima spesso tropicale, di giorno come di notte, ma con valori diurni non oltre i 36-38 gradi delle aree più roventi della valle padana e del Centro-Sud. Venti deboli, salvo eventuali rinforzi nei temporali. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per Ferragosto

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni centro-settentrionali, con la possibilità di locali rovesci o temporali pomeridiani sui settori alpini e, più occasionalmente, su quelli prealpini.

Maggior nuvolosità al Sud e su parte delle regioni centrali – in particolare tra basso Lazio, Abruzzo e Molise – con nubi alternate a schiarite; nel corso del pomeriggio, condizioni di instabilità al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, con sviluppo di rovesci o temporali a partire dalle zone interne del Lazio, lungo l’Appennino centro-meridionale, sui settori interni della Sardegna e su quelli interni ed orientali della Sicilia. Temperature in locale diminuzione sulle regioni meridionali e centrali, dove l’instabilità sarà più marcata; altrove il caldo resterà intenso e afoso.