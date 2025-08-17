Le previsioni meteo della settimana 18-24 agosto
Fonte 3BMeteo
Meteo lunedì – Giornata in partenza soleggiata, dal pomeriggio sviluppo di instabilità su Alpi/Prealpi e Appennino con locali temporali in dissolvimento serale. Temperature in lieve calo. Venti in prevalenza settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Meteo martedì – Iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso con locali disturbi al Centro Nord, tra il pomeriggio e la sera instabilità in aumento sui rilievi con qualche temporale che sulle Alpi occidentali potrà sfociare verso sera anche sui settori di pianura.
Meteo mercoledì – Tempo in peggioramento al Nord e centrali tirreniche con temporali localmente anche intensi. Più soleggiato al Sud. Temperature in calo al Centro Nord, in aumento al Sud. Venti in prevalenza meridionali. Mari fino a mossi o molto mossi.
Meteo giovedì-venerdì (da confermare) – L’instabilità si estende anche al resto della Penisola. Temperature in calo. Venti settentrionali. Mari mossi.
Meteo weekend (da confermare) – Residua instabilità sabato, migliora domenica. Temperature fresche, anche sotto media.