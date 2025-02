[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le previsioni meteo del weekend 21-23 febbraio sul Gargano

Venerdì 21 febbraio: ancora molto freddo al mattino e la sera, moderato nella fascia centrale. Più sereno in serata.

Sabato 22 febbraio: nuvoloso con temperature in leggero aumento per via di correnti meridionali.

Domenica 23 febbraio: nubi sparse o nuvoloso con temperature in leggero aumento. Probabili foschie al mattino.