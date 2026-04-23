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Le guide del Gargano fanno rete: 31 guide professionistiche si uniscono per il futuro del Gargano

Redazione23 Aprile 2026
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Le guide del Gargano fanno rete: 31 Guide Professioniste si uniscono per il futuro del

Gargano

GARGANO, 21-4-2026 – Si è ufficialmente costituita la Rete delle Guide

Escursionistiche del Gargano, un collettivo che vede la partecipazione di 31 guide

professioniste (ambientali escursionistiche e turistiche abilitate) operanti stabilmente

nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.

Uno scopo Comune: dall’impegno individuale all’azione collettiva

La Rete nasce dalla necessità di superare le frammentazioni individuali per trasformare

l’impegno dei singoli professionisti in un’azione collettiva autorevole e riconosciuta. Come

sancito nel proprio documento fondativo, la Rete non intende sostituire le associazioni

nazionali di categoria, ma agire come interlocutore unico per affrontare le criticità

territoriali e proporre soluzioni concrete per lo sviluppo sostenibile del turismo lento

sul Promontorio.

I principi e gli obiettivi della Rete

Basandosi su una visione che mette al centro il territorio e la dignità professionale, la Rete

ha definito i propri obiettivi strategici tratti direttamente dal proprio documento fondativo:

• Etica del territorio: I membri agiscono come “sentinelle e custodi” del territorio per la

conservazione della natura e lo sviluppo del turismo lento, anteponendo il bene comune

all’interesse personale.

• Sviluppo della Rete Escursionistica (REG): La Rete si pone l’obiettivo di collaborare per

l’istituzione formale della Rete Escursionistica Garganica, promuovendo un’infrastruttura

moderna, sicura e interconnessa, dotata di cartografia e segnaletica uniformata.

• Tutela della professione: Difesa della dignità del lavoro attraverso il contrasto alla

svalutazione professionale e l’adozione di un codice deontologico basato sul mutuo aiuto e

sulla correttezza tra colleghi.

• Interlocuzione istituzionale: La Rete si propone come partner tecnico per l’Ente Parco

Nazionale del Gargano e i Comuni per indirizzare risorse verso la risoluzione di problemi

storici come l’abbandono dei rifiuti, il randagismo, la manutenzione dei sentieri e l’apertura

dei centri visita.

• Qualità dell’offerta: Garantire standard elevati nella fruizione del patrimonio naturale,

promuovendo il Gargano come destinazione slow ed outdoor di livello internazionale.

Le Guide: Custodi del Gargano

I 31 professionisti firmatari rappresentano la memoria storica e operativa dei sentieri del

Gargano.

“Conosciamo i fruitori perché li accompagniamo ogni giorno; conosciamo il

territorio perché lo viviamo in ogni stagione”

– dichiarano i membri della Rete.

“Questa unione ci permette di offrire una consulenza tecnica essenziale affinché i

progetti di sviluppo turistico diventino reali opportunità per il territorio e non restino

interventi isolati.

La Rete si configura come un coordinamento aperto e inclusivo, pronto a collaborare con

tutti i soggetti, pubblici e privati, che condividono la visione di un Gargano protetto,

valorizzato e accessibile. I firmatari della Rete hanno incontrato, lunedì 20 Aprile, il

commissario straordinario del Parco Nazionale, Raffaele Di Mauro, con cui hanno

condiviso un documento con le proposte provenienti dai primi tavoli di lavoro istituiti sui temi

sentieristica, abbandono rifiuti, randagismo, fruizione della Foresta Umbra e valorizzazione

delle guide professioniste. L’incontro ha rappresentato il primo passo di un percorso

condiviso di collaborazione per rendere il Parco ed il Gargano tutto una destinazione

fruibile ed attrattiva di turismo lento nazionale ed internazionale.

Gli aderenti alla rete:

1. Giuseppe Agnelli

2. Giuseppe Altavilla

3. Domenico Sergio Antonacci

4. Luisa Arena

5. Giacomo Bitondi

6. Mariachiara Castriota

7. Andrea Dell’Olio

8. Davide dell’Oglio

9. Sara Di Bari

10. Valentino Dirodi

11. Ida Maria d’Errico

12. Matteo Falcone

13. Giuseppe Fasanella

14. Giuseppe Frattarolo

15. Raffaele Frattarolo

16. Angela Iacovino

17. Concetta Lapomarda

18. Francesco Martino

19. Nico Moscatelli

20. Giuseppe Palumbo

21. Nicola Pazienza

22. Jessica Pizzarelli23. Matteo Prencipe

24. Carmela Pupillo

25. Michele Radatti

26. Raffaella Saggese

27. Emanuela Santoro

28. Andrea Stuppiello

29. Michelle Trotta

30. Antonella Vescia

31. Gian Piero Villani

Redazione23 Aprile 2026