Le guide del Gargano fanno rete: 31 guide professionistiche si uniscono per il futuro del Gargano
Le guide del Gargano fanno rete: 31 Guide Professioniste si uniscono per il futuro del
Gargano
GARGANO, 21-4-2026 – Si è ufficialmente costituita la Rete delle Guide
Escursionistiche del Gargano, un collettivo che vede la partecipazione di 31 guide
professioniste (ambientali escursionistiche e turistiche abilitate) operanti stabilmente
nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.
Uno scopo Comune: dall’impegno individuale all’azione collettiva
La Rete nasce dalla necessità di superare le frammentazioni individuali per trasformare
l’impegno dei singoli professionisti in un’azione collettiva autorevole e riconosciuta. Come
sancito nel proprio documento fondativo, la Rete non intende sostituire le associazioni
nazionali di categoria, ma agire come interlocutore unico per affrontare le criticità
territoriali e proporre soluzioni concrete per lo sviluppo sostenibile del turismo lento
sul Promontorio.
I principi e gli obiettivi della Rete
Basandosi su una visione che mette al centro il territorio e la dignità professionale, la Rete
ha definito i propri obiettivi strategici tratti direttamente dal proprio documento fondativo:
• Etica del territorio: I membri agiscono come “sentinelle e custodi” del territorio per la
conservazione della natura e lo sviluppo del turismo lento, anteponendo il bene comune
all’interesse personale.
• Sviluppo della Rete Escursionistica (REG): La Rete si pone l’obiettivo di collaborare per
l’istituzione formale della Rete Escursionistica Garganica, promuovendo un’infrastruttura
moderna, sicura e interconnessa, dotata di cartografia e segnaletica uniformata.
• Tutela della professione: Difesa della dignità del lavoro attraverso il contrasto alla
svalutazione professionale e l’adozione di un codice deontologico basato sul mutuo aiuto e
sulla correttezza tra colleghi.
• Interlocuzione istituzionale: La Rete si propone come partner tecnico per l’Ente Parco
Nazionale del Gargano e i Comuni per indirizzare risorse verso la risoluzione di problemi
storici come l’abbandono dei rifiuti, il randagismo, la manutenzione dei sentieri e l’apertura
dei centri visita.
• Qualità dell’offerta: Garantire standard elevati nella fruizione del patrimonio naturale,
promuovendo il Gargano come destinazione slow ed outdoor di livello internazionale.
Le Guide: Custodi del Gargano
I 31 professionisti firmatari rappresentano la memoria storica e operativa dei sentieri del
Gargano.
“Conosciamo i fruitori perché li accompagniamo ogni giorno; conosciamo il
territorio perché lo viviamo in ogni stagione”
– dichiarano i membri della Rete.
“Questa unione ci permette di offrire una consulenza tecnica essenziale affinché i
progetti di sviluppo turistico diventino reali opportunità per il territorio e non restino
interventi isolati.
“La Rete si configura come un coordinamento aperto e inclusivo, pronto a collaborare con
tutti i soggetti, pubblici e privati, che condividono la visione di un Gargano protetto,
valorizzato e accessibile. I firmatari della Rete hanno incontrato, lunedì 20 Aprile, il
commissario straordinario del Parco Nazionale, Raffaele Di Mauro, con cui hanno
condiviso un documento con le proposte provenienti dai primi tavoli di lavoro istituiti sui temi
sentieristica, abbandono rifiuti, randagismo, fruizione della Foresta Umbra e valorizzazione
delle guide professioniste. L’incontro ha rappresentato il primo passo di un percorso
condiviso di collaborazione per rendere il Parco ed il Gargano tutto una destinazione
fruibile ed attrattiva di turismo lento nazionale ed internazionale.
Gli aderenti alla rete:
1. Giuseppe Agnelli
2. Giuseppe Altavilla
3. Domenico Sergio Antonacci
4. Luisa Arena
5. Giacomo Bitondi
6. Mariachiara Castriota
7. Andrea Dell’Olio
8. Davide dell’Oglio
9. Sara Di Bari
10. Valentino Dirodi
11. Ida Maria d’Errico
12. Matteo Falcone
13. Giuseppe Fasanella
14. Giuseppe Frattarolo
15. Raffaele Frattarolo
16. Angela Iacovino
17. Concetta Lapomarda
18. Francesco Martino
19. Nico Moscatelli
20. Giuseppe Palumbo
21. Nicola Pazienza
22. Jessica Pizzarelli23. Matteo Prencipe
24. Carmela Pupillo
25. Michele Radatti
26. Raffaella Saggese
27. Emanuela Santoro
28. Andrea Stuppiello
29. Michelle Trotta
30. Antonella Vescia
31. Gian Piero Villani