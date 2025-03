[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le attività extra calcistiche del Milan Academy Junior Camp a Foggia

Esperienza unica per ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni con tecnici ufficiali dell’A.C. Milan

A Foggia si terrà la prima edizione del Milan Academy Junior Camp che si svolgerà dal 16 al 20 giugno 2025 presso il Lucky Park (Ex campo FIGC).

A tal proposito i responsabili del Milan Andrea Nicoli e Vincenzo De Martino hanno affidato la scelta delle attività da svolgere nelle ore di pausa pranzo del Camp alla referente del territorio che si è occupata di trovare sponsor. Uno su tutti Hotel Holiday che ospiterà i tecnici del Milan, si occuperà di fornire il pranzo ai partecipanti durante il Camp e dove domenica 15 giugno si terrà un incontro dedicato ai genitori con i bambini e le bambine per presentare i tecnici del Milan e consegnare i Kit. Altri sponsor del territorio che hanno aderito al Camp sono: Panificio Frasca, in viale Ofanto; Pasticceria Monachese, in via Grecia; Social Bar, in viale di Vittorio; tutti omaggeranno i partecipanti al Camp con la merenda dopo gli allenamenti pomeridiani.

Inoltre, il Camp si è impreziosito di collaborazioni con figure della città di Foggia per intrattenere i partecipanti durante la pausa pranzo: il Teatro della Polvere con le attrici Annalaura D’Ecclesia e Deborah Carlucci; il barbiere Antonio Lombardi, che darà consigli sui tagli di capelli e tecniche di colore con lacche spray colorate; il medico Nicola Marino, che terrà una lezione sugli infortuni sportivi, prevenzione e alimentazione sportiva; infine, nel giorno di chiusura, venerdì 20 giugno, sarà presente l’artista equilibrista Vincenzo Caposeno, in arte Patoseno. Nella giornata di chiusura del Camp si terrà anche la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione.

Intanto continuano le iscrizioni rivolte a ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni collegandosi all’indirizzo https://avsport.it/portfolio-articoli/foggia oppure rivolgendosi alla referente Marta Melchionna sui social FB e IG

Tiziana Cuttano

responsabile comunicazione