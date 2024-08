Le attività della Guardia Costiera di Manfredonia nella stagione estiva

Nel corso di questa prima parte di stagione estiva i militari della Guardia Costiera

di Manfredonia sono stati impegnati in diverse attività di ricerca e soccorso, polizia

demaniale e ambientale lungo il litorale di competenza che si estende da

Zapponeta a Marina di Chieuti incluse.



Per quanto concerne le attività di ricerca e soccorso dal 01 giugno ad oggi, sono

state soccorse, in molteplici interventi, n° 23 persone. Gli interventi, talvolta

effettuati in condizioni meteomarine impegnative, hanno visto coinvolti tutti gli

assetti navali e terrestri rischierati per far fronte alla stagione estiva.



Sul fronte delle attività di vigilanza e controllo della fascia costiera poste in essere

lungo tutta la fascia di competenza sono stati restituiti circa 7.500 mq di aree

demaniali marittime illecitamente occupate.



In particolare, nel corso di 4 distinte attività esperite lungo tutto il tratto di

competenza, i militari operanti hanno accertato come i titolari di altrettante

strutture ricettive avessero occupato, sine titulo, aree di demanio marittimo

destinate alla pubblica fruibilità.



Sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria in tutti i casi si procedeva al

sequestro delle aree abusivamente occupate unitamente a circa 600 attrezzature

balneari installate nelle predette aree.

In generale nel corso della stagione estiva in corso sono stati effettuati circa 2.000

controlli dal quale sono scaturite n°190 irregolarità e in particolare:

1) 72 sanzioni amministrative relative a violazioni commesse dai titolari di

stabilimenti balneari;

2) 53 sanzioni amministrative relative a violazioni al codice della navigazione;

3) 48 sanzioni amministrative relative a violazioni al codice della nautica da

diporto;

4) 5 sanzioni amministrative relative a tematiche ambientali;

5) 12 relative ad altre materie di competenza;

In due casi sono state riscontrare violazioni alle normative concernenti il

noleggio/locazione delle unità da diporto.



Manfredonia, 16 agosto 2024