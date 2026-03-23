LDA e Aka Seven a Torremaggiore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TORREMAGGIORE ACCENDE LA FESTA: LDA e AKA SEVEN, MIRAGGIO E CARROCCIA PER LA MADONNA DELLA FONTANA 2026.

Grande partecipazione e clima di entusiasmo domenica 22 marzo alla Sala Federico II del Palazzo di Città, dove è stata presentata ufficialmente la Festa di Maria SS. della Fontana 2026, in programma dal 5 al 9 aprile.

Nel corso della conferenza stampa, alla presenza del sindaco Emilio Di Pumpo, del parroco don Francesco De Vita, del presidente del Comitato Festa Matteo Calabrese, del rappresentante dei portatori Oreste Renzo Pettinicchio e del responsabile della sicurezza Antonio Tartaglia, sono stati svelati i dettagli dell’edizione 2026.

Applausi e grande attesa per l’annuncio degli ospiti musicali: LDA, AKA SEVEN, Rosario Miraggio e Carroccia, protagonisti delle serate clou insieme a complessi bandistici, momenti dedicati ai giovani e agli immancabili spettacoli pirotecnici e batterie.

Tra le novità, particolare attenzione al rafforzamento del piano sicurezza e a iniziative pensate per valorizzare le tradizioni locali, rendendo la festa ancora più coinvolgente.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il libro “I PORTATORI DELLA MADONNA DELLA FONTANA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 2014-2025”.

La Festa della Fontana si conferma così uno dei momenti più sentiti per la comunità: un appuntamento che unisce fede, identità e aggregazione, capace di richiamare ogni anno fedeli, visitatori e tanti torremaggioresi fuori sede, pronti a tornare per vivere giorni di intensa partecipazione.

Un’edizione che si preannuncia ricca e significativa, nel segno della tradizione e dello spettacolo.

Il Comitato Festa della Fontana – Torremaggiore