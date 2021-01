L’Avis Mattinata dona due defibrillatori alla comunità

Questa mattina l’AVIS di Mattinata ha donato alla nostra Comunità due defibrillatori che sono stati posizionati presso la Farmacia Sansone e la Farmacia del Corso. Il plauso, l’apprezzamento e soprattutto il ringraziamento del Sindaco Bisceglia per questo gesto di generosità al presidente Prencipe e a tutti i donatori e associati nostri concittadini che ogni anno, con le loro donazioni, contribuiscono al necessario fabbisogno di Sangue delle strutture sanitarie. Un sentito ringraziamento da parte dell’intera Amministrazione anche al dott. Sansone e alle dott.sse Massa e Augello per la loro sensibilità e disponibilità per aver accolto con gioia questa pregevole iniziativa.