Laura Vietri trovata morta nel lago ghiacciato in Valle d'Aosta

Una tragica scoperta ha scosso la Valle d'Aosta durante le festività natalizie: il corpo di Laura Vietri, donna originaria de L'Aquila, è stato rinvenuto privo di vita in un lago ghiacciato nella zona...

Una tragica scoperta ha scosso la Valle d'Aosta durante le festività natalizie: il corpo di Laura Vietri, donna originaria de L'Aquila, è stato rinvenuto privo di vita in un lago ghiacciato nella zona di Champoluc da un escursionista che stava percorrendo i sentieri della zona.

Il ritrovamento e le indagini

Le circostanze del decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. Il lago ghiacciato dove è stato recuperato il corpo si trova in una zona impervia, frequentata principalmente da escursionisti esperti durante la stagione invernale.

"Una notizia che ha sconvolto la comunità locale", hanno commentato i residenti della zona. Chi conosce le montagne della Valle d'Aosta sa quanto possano essere insidiose durante l'inverno, quando le temperature rigide trasformano il paesaggio.

Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, dall'incidente durante un'escursione solitaria a cause ancora da accertare. La famiglia della vittima è stata informata e si è recata sul posto. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda.