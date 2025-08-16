[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Laura Pausini saluta Pippo Baudo: “Mi hai cambiato la vita”.

Con un commovente messaggio sui social la cantante romagnola ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Pippo Baudo e la sua riconoscenza per uno dei volti simbolo della televisione italiana, che lei stessa ha definito il suo “inventore” e il suo “secondo papà”.

“Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio..

Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità.

Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai.

È diventato un mio famigliare.

Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo.

Pippo GRAZIE.

Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan.

È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima.

Riposa in Pace.

…Per fortuna sono riuscita a dirtelo tante volte: Ti voglio tanto bene.”