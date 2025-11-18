[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’arte di rompere il silenzio – Musica, danza e arte contro la violenza di genere

Manfredonia, 25 novembre 2025 – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le scuole superiori di Manfredonia si uniscono per dare vita all’evento “L’arte di rompere il silenzio”, promosso dagli studenti della città. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Movimento Donna, Vita, Libertà, e si inserisce nel programma della terza edizione di Futura – La Puglia per la parità, in partnership con Vox Feminae – Le donne fanno rumore.

L’appuntamento è per martedì 25 novembre alle ore 20:00, presso Piazzetta Mercato, e sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Attraverso linguaggi espressivi come arte, musica, danza, cinema e lettura, l’evento vuole promuovere una riflessione profonda sul tema della violenza di genere. I giovani promotori sottolineano come la cultura della violenza possa essere contrastata solo con messaggi di speranza, bellezza e consapevolezza, trasformando il dolore in occasione di crescita collettiva. La violenza non può essere ignorata: solo rompendo il silenzio e trasformando il dolore in creatività possiamo costruire una comunità più rispettosa e solidale.

“L’arte di rompere il silenzio” rappresenta un momento di partecipazione attiva e condivisione intergenerazionale, un’occasione per affermare con forza che la cultura, la bellezza e l’arte sono strumenti potenti per combattere il male e diffondere speranza.

INFORMAZIONI UTILI

– 📍 Luogo: Piazzetta Mercato, Manfredonia

– 🕗 Data e ora: 25 novembre 2025, ore 20:00

– 🎓 Promosso da: Studenti delle scuole superiori di Manfredonia

– 🤝 In collaborazione con: Movimento Donna, Vita, Libertà

– 🔗In partnership con: Vox Feminae – Le donne fanno rumore e Futura – La Puglia per la parità (3ª edizione)