L’appello al voto di Domenico La Marca, candidato sindaco di Manfredonia

Care concittadine, cari concittadini;dopo due mesi di campagna elettorale siete chiamati proprio tutti, domenica e lunedì, a scegliere e determinare il futuro della nostra città.

Il voto di tutti è prezioso, importante. In questi mesi vi ho parlato di prospettive, visioni, cose concretissime da cui ripartire.

Ho in mente, e nei miei sogni, una città finalmente coesa, libera, giusta, veloce. Una città che non lascia indietro nessuno, sceglie il bene come suo alleato e cerca, ogni giorno, di migliorare un po’ del suo esistente.Tutto il mio impegno, in questa sfida, è garantito.

Vorrei essere il sindaco di tutti, vorrei continuare a essere un cittadino normale, con una forte responsabilità, ma un cittadino come voi.

Non un sindaco chiuso nel suo palazzo, ma una persona a contatto con la sua comunità, che riesca a liberare l’energia e a fare della parola potere una forza buona per cambiare le cose.

Siamo chiamati tutti noi a cambiare, a rinnovarci, a sognare.

Ad andare oltre le parole logore, il passato e modelli di potere che non funzionano più perché non riescono più ad attivare la forza politica più importante: quella comunitaria.Domenica 23 e lunedì 24 giugno siate coraggiosi.

Continuiamo ad avere coraggio, Manfredonia.

Facciamo futuro, tutti insieme!



Domenico La Marca, candidato sindaco della coalizione “Insieme per Manfredonia“.