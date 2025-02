[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’annuncio di Giandiego Gatta: “Al via l’iter per la Rottamazione-quinques”

Ho ritenuto opportuno -sollecitato in tal senso da diversi operatori economici in difficoltà- presentare, con alcuni colleghi parlamentari di Forza Italia, una PROPOSTA DI LEGGE che riapre i termini della procedura di rottamazione, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 luglio 2022 al 30 dicembre 2024.

Tale misura si applicherebbe anche ai contribuenti che abbiano perso il beneficio della rateizzazione prevista dalla rottamazione-quater, e a quelli che non abbiano proceduto alla definizione agevolata per i carichi dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La proposta di legge prevede:

a) l’allungamento della rateizzazione FINO A 120 RATE, in luogo delle 18 previste dalla rottamazione-quater;

b) la possibilità per i contribuenti di chiedere la COMPENSAZIONE DEI CARICHI, non prevista dalla rottamazione-quater;

c) la riapertura dei termini per la rottamazione dei carichi degli enti previdenziali e degli enti locali (Comuni) per il medesimo periodo.

Adesso inizierà l’iter parlamentare, che seguiremo con attenzione e determinazione, PER DARE SOLLIEVO AI CITTADINI CHE VERSANO IN DIFFICOLTA’ e che non devono sentirsi soli e abbandonati!

Buona giornata a tutti