L’Amica Geniale 4, spoiler 9 dicembre: la scomparsa di Tina

Lunedì 9 dicembre, alle 21:30 su Rai1, andrà in onda l’attesissimo finale di L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta. Nel quinto e ultimo appuntamento con la serie, diretta da Laura Bispuri e con protagonisti Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni, saranno trasmessi gli episodi conclusivi intitolati “La sparizione” e “Restituzione”. Attenzione, qui di seguito troverete spoiler dell’ultima puntata della fortunata fiction coprodotta da Italia e Stati Uniti. Buona lettura!

L’Amica Geniale 4: Tina scompare nel nulla

L’ultimo episodio di L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta inizia con l’arrivo di Nino Sarratore, ormai diventato un importante esponente politico, nella casa di Elena. L’uomo incontrerà non solo le figlie di Elena, Dede ed Elsa, ma anche Imma, figlia di Elena e Nino, e Tina, figlia di Lila e Enzo. Questo momento di apparente normalità sarà interrotto da un evento drammatico che segnerà l’intera puntata. Durante una conversazione in strada tra Lila e Nino, accadrà l’irreparabile: la piccola Tina scomparirà improvvisamente. Da quel momento, la vita della donna prenderà una svolta devastante. Le ricerche della bambina si riveleranno inutili e il dolore della perdita della figlia porterà Lila a isolarsi sempre di più. Chiusa nella sua casa, si distaccherà dalla realtà, manifestando atteggiamenti sempre più rigidi e duri nei confronti di chiunque le stia accanto, da Enzo a suo figlio, fino alla stessa Elena.

L’Amica Geniale 4: la morte dei fratelli Solara

L’ultimo episodio di L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta offrirà un epilogo intenso e drammatico, dove le vite di Lila ed Elena, sempre intrecciate, giungeranno a un punto di separazione definitiva. Dopo la morte dei fratelli Solara, Lila sprofonderà ancora di più nella sua spirale di dolore e delirio. Convinta che la piccola Tina sia in qualche modo “tornata” per vendicarsi, attribuirà a lei la responsabilità degli omicidi: “Li ha ammazzati lei”, confessa a Elena. Questo evento segnerà ulteriormente la sua distanza dalla realtà, mentre il legame con Elena si farà sempre più fragile.

Elena tra famiglia e caos

La vita di Elena, seppur professionalmente brillante, sarà messa a dura prova dai conflitti familiari. Già nella puntata di ieri abbiamo notato come Dede provi attrazione per Gennaro, il figlio di Lila, ebbene, nell’ultimo appuntamento con L’Amica Geniale 4 la ragazza paleserà il suo amore per il ragazzo, oramai uscito dalla dipendenza dalla cocaina. Tuttavia, il caos esploderà quando il giovane deciderà improvvisamente di fuggire di casa con Elsa, l’altra figlia di Elena. Presa dal panico, la giornalista intraprenderà un viaggio verso Bologna insieme a Enzo per ritrovare i ragazzi. Durante il viaggio, quest’ultimo confesserà che la sua relazione con Lila è finita con la scomparsa di Tina e che presto si trasferirà a Milano in cerca di nuove opportunità. Alla fine, Gennaro ed Elsa verranno ritrovati, ma le tensioni familiari non si placheranno. Dede, incapace di accettare la convivenza con Elsa, prenderà una decisione drastica: lasciare Napoli per trasferirsi in America dal padre.

Le strade di Lila e Lenù si separano

Le vicende familiari di Elena si intrecciano con lo scandalo nazionale di Tangentopoli. Nino Sarratore, coinvolto nello scandalo, verrà arrestato, gettando nella disperazione la piccola Imma, figlia di Elena e Nino. Questo evento convincerà Elena a prendere una decisione radicale: lasciare Napoli e trasferirsi a Torino, lontano dal rione e da Lila. La distanza geografica segnerà anche la fine del loro rapporto quotidiano. Ormai anziana e lontana da Napoli, Elena riceverà una telefonata da Gennaro, che le comunicherà di non avere più notizie di Lila, misteriosamente scomparsa. La storia si concluderà con un gesto carico di simbolismo: Elena riceverà due bambole, le stesse che lei e Lila avevano gettato nello scantinato da bambine. Questo atto, che sembrerà provenire da Lila, rappresenterà il filo invisibile e indissolubile della loro amicizia, che trascende tempo e spazio.