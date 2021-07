Lady D, la principessa del popolo oggi compirebbe 60 anni

Il primo luglio avrebbe compiuto 60 anni Lady Diana, la donna che più di chiunque altro ha avuto un impatto, nel bene e nel male, sulla Corona britannica. Per l’occasione i suoi figli, Harry e William, si riuniranno per inaugurare una statua a lei dedicata nel giardino di Sunken Garden a Kensington Palace, realizzata dall’artista Ian Rank-Broadley, già artefice del ritratto della regina che compare sulle monete. E in molti sperano che la riunione per questo importante avvenimento “faccia il miracolo” e che Harry e William, la cui foto fu messa fra le mani della principessa sul letto di morte, si riconcilino. –

tratto da: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/accadde-oggi-60-anni-fa-nasceva-Lady-Diana-principessa-triste-e-ribelle-8611f84c-8233-4a27-81c3-7a0e823ae532.html