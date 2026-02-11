“L’acqua in agricoltura ed economia”, domani all’Auditorium Vailati di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ACQUA IN AGRICOLTURA ED ECONOMIA

Giovedì 12 Febbraio 2026 dalle 17:00 alle 19:00

Auditorium “Valentino Vailati” Manfredonia

MANFREDONIA – Il secondo appuntamento del percorso “PER SORA NOSTRA ACQUA”, organizzato in collaborazione tra Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, Comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, l’AIIG Foggia (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) e l’ISDE (Associazione Medici per l’Ambiente) della sezione di Foggia, si terrà giovedì 12 Febbraio dalle ore 17 alle 19 presso l’Auditorium “Valentino Vailati” di Manfredonia.

Dal primo incontro con il prof. Michele Illiceto, in seguito ai laboratori di discussione, sono emerse questioni e domande che saranno in parte anche trattate nel tema del secondo incontro:

L’acqua oggi resta una grande risorsa sia per l’Economia che per l’Agricoltura.

Si può usare per fare profitto rispettandola e valorizzandola?

A guidare la riflessione del secondo appuntamento dal titolo “L’ACQUA IN AGRICOLTURA ED ECONOMIA” sarà il prof. Massimo Monteleone docente del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia.

L’evento gode di prestigiosi patrocini e riconoscimenti formativi:

Studenti universitari: n. 1 CFU riconosciuto dall’Università di Foggia e dalla Facoltà Teologica Pugliese.

n. 1 CFU riconosciuto dall’Università di Foggia e dalla Facoltà Teologica Pugliese. Docenti: n. 8 ore di formazione riconosciute dall’AIIG ai sensi della Direttiva 170/2016.

n. 8 ore di formazione riconosciute dall’AIIG ai sensi della Direttiva 170/2016. Professionisti: sono previsti CFP per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Foggia [Locandina].

Il folto numero di iscritti ha ribadito l’importanza del tema per le varie categorie professionali invitate.

Il percorso è aperto a tutti, sia in presenza che online.

Si caldeggia maggiore partecipazione in presenza.

Per il collegamento online con ZOOM (ID ID RIUNIONE 817 1652 9038 Password: acqua)

Info a psl.diocesimanfredonia@gmail.com

Prof. Massimiliano Arena Direttore Diocesano Pastorale Sociale

Tutor Diocesano del Progetto Policoro