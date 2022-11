L’accoglienza dei migranti isola il Governo italiano. La Francia: “Ci rimetterà Roma. Non accogliamo i vostri migranti”

L’incontro fra la premier Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, molto voluto dalla leader di Fratelli d’Italia all’indomani del giuramento del Governo, non ha portato molta fortuna nei rapporti fra i due Paesi. Oggi, infatti, si è consumato un duello a distanza fra la Francia e l’Italia dopo le polemiche sui flussi migratori. Il caso che ha aperto una vera e propria crisi diplomatica fra i due Paesi è stato il rifiuto dell’Italia ad accogliere la nave Ocean Viking.

“A seguito dell’accoglienza della nave Ocean Viking in Francia dopo il rifiuto italiano, è chiaro che ci saranno conseguenze esternamente gravi per le nostre relazioni bilaterali”. A dichiararlo poche ore fa è stato il ministro degli interni francese Gèrald Darmanin. Il tema dei migranti della ripartizione fra gli stati membri dell’UE potrebbe rappresentare il primo vero scontro internazionale del Governo.

Al suo collega francese, il ministro Matteo Piantedosi (ministro dell’Interno) ha risposto: “Il nostro sistema di accoglienza è in gravissima difficoltà, la solidarietà europea è solo sbandierata”. Per la Francia l’Italia sta beneficiando dei fondi stanziati per accogliere i migranti senza rispettare il diritto internazionale. Per questa ragione, il ministro francese ha annunciato la sospensione degli accordi sull’accoglienza dei migranti italiani in Francia, invitando gli altri Paesi europei a fare lo stesso.

“Il governo ci rimetterà”, ha ribadito Darmanin. “Eravamo impegnati con la Germania a ricollocare 3.500 persone entro la prossima estate: bisognerebbe organizzare le cose in modo diverso, l’Italia se ne sta approfittando, restando egoista con una patina di umanità difficilmente comprensibile quando dei rifugiati, e in particolare dei bambini, si presentano nel suo porto”.

Il braccio di ferro fra i due Paesi, dunque, è appena cominciato. La Francia ha annunciato che presidierà le frontiere. Il tema di denuncia è la violazione del diritto internazionale, inaccettabile secondo il Governo francese.