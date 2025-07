La7 ruba Pinuccio a Mediaset, un nuovo programma d’inchiesta per lui

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alessio Giannone, in arte Pinuccio, volto noto di “Striscia la Notizia”, cambia canale. L’inviato pugliese è un nuovo acquisto di La7, rete nella quale condurrà un programma tutto suo intitolato “Prova d’inchiesta”. La serie, composta da otto puntate in seconda serata, si concentrerà su inchieste territoriali, unendo denuncia e satira.

Questa mossa arriva in un momento di incertezza per Pinuccio riguardo al suo futuro in Mediaset. Nonostante il suo rapporto personale con Antonio Ricci, ideatore di “Striscia”, rimanga invariato, Giannone ha rivelato a Fanpage.it di non aver ricevuto notizie concrete da Mediaset sul suo futuro. Questo silenzio riflette una situazione di stallo che dura da mesi, aggravata dalle precedenti dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi e sul futuro di “Striscia la Notizia” in calo d’ascolti.

Il passaggio a La7 rappresenta per Pinuccio una grande opportunità per sviluppare progetti personali e avere un programma che rispecchi la sua visione. La7 è oggi sicuramente il canale che fa più attenzione alla cultura, all’inchiesta apartitica e apolicita. Non è detto che questo passaggio a La7 significhi necessariamente un addio a Mediaset, è però una risposta pragmatica a una mancanza di certezze. La nuova avventura promette di portare il suo stile unico in una nuova veste, esplorando temi sociali con il suo consueto approccio critico e ironico.