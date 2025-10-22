La Volta Buona, ospiti del 22 ottobre: la Balivo accoglie Benedetta Mazza e Ludovica Nasti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un nuovo pomeriggio su Rai 1 all’insegna delle storie autentiche e dei volti amati dal pubblico. La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, torna oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, con una puntata che promette di lasciare il segno. La conduttrice napoletana, che ha saputo rendere il suo salotto uno dei momenti più attesi del daytime, accoglierà due ospiti speciali: Benedetta Mazza e Ludovica Nasti.

Entrambe porteranno sul piccolo schermo esperienze diverse ma accomunate da coraggio, determinazione e una profonda voglia di rinascita.

Cosa racconterà Benedetta Mazza nel suo toccante ritorno in tv? E quali anticipazioni svelerà Ludovica Nasti sulla nuova fiction Rai? Scopriamo nel dettaglio gli ospiti e i temi della puntata di oggi.

Benedetta Mazza a La Volta Buona: il coraggio di raccontare la paura

Nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, arriverà oggi Benedetta Mazza, attrice, conduttrice ed ex modella che il pubblico ricorda per il suo sorriso e la sua ironia. Tuttavia, dietro l’immagine luminosa c’è una storia difficile, fatta di paura e di rinascita.

Durante l’intervista, la Mazza ripercorrerà un periodo buio della sua vita, segnato da minacce online e stalking. L’attrice racconterà come, nel 2021, sia stata travolta da una vera e propria ondata di odio social: messaggi, insulti e persino minacce di morte da parte di un uomo che la perseguitava attraverso diversi profili.

La conduttrice, con la sua sensibilità, accompagnerà la testimonianza della Mazza cercando di far emergere non solo il dolore ma anche la forza che ne è scaturita. Oggi Benedetta è un simbolo di resilienza femminile, un esempio di come il coraggio e la consapevolezza possano trasformare anche le esperienze più drammatiche in un punto di ripartenza.

Durante la puntata, non mancheranno momenti di riflessione su quanto sia importante denunciare e chiedere aiuto, anche quando tutto sembra perduto.

Ludovica Nasti e la nuova fiction “Noi del Rione Sanità”

Spazio poi a una delle giovani attrici più talentuose del panorama televisivo italiano: Ludovica Nasti, amatissima dal pubblico sin dai tempi de L’Amica Geniale. La giovane interprete sarà a La Volta Buona per presentare “Noi del Rione Sanità”, la nuova fiction Rai diretta da Luca Miniero, in arrivo in prima serata su Rai 1.

La serie, ispirata alla storia vera di Don Antonio Loffredo, racconta il riscatto di un quartiere difficile di Napoli attraverso l’impegno sociale e la forza della comunità.

Accanto a Ludovica Nasti, nel cast figurano nomi di grande talento come Carmine Recano, Nicole Grimaudo, Bianca Nappi e Tony Laudadio, per un racconto che unisce emozione, realismo e speranza.

Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, l’attrice parlerà della sua crescita professionale, del legame profondo con Napoli e di come le sue origini le abbiano insegnato a lottare per i propri sogni. Un dialogo sincero e appassionato, perfetto per il clima intimo del talk pomeridiano.

Caterina Balivo, l’anima empatica de La Volta Buona

Con la sua capacità di creare empatia, Caterina Balivo riesce a trasformare ogni puntata in un incontro autentico, dove gli ospiti si raccontano senza filtri. La puntata del 22 ottobre ne sarà l’ennesima dimostrazione: tra il racconto di Benedetta Mazza e l’entusiasmo di Ludovica Nasti, il pubblico vivrà un pomeriggio fatto di emozioni vere, risate e riflessioni.