La volta buona e i nuovi amori nati in sala prove

Il programma condotto da Milly Carlucci alimenta gossip e pettegolezzi. La trasmissione ne trae vantaggio, visto che gli inizi non sono stati molto favorevoli. Lo svantaggio può essere superato con la scoperta dei nuovi amori sbocciati in sala prove

“Sono nate già due coppie”

Ospiti de La volta buona erano Rossella Erra e Giovanni Ciacci. I due hanno rivelato che nella sala prove sarebbero già nati i primi amori. “Ci sono già due amori che stanno nascendo, io so tutto di Ballando Con le Stelle. Poi c’è anche un amore che è finito. Chi ha rotto? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Posso dare degli indizi sui due flirt“.

“Diciamo che le persone che si sono avvicinate erano single”, ha fatto rivelato Ciacci. Caterina Balivo ha evidenziato gli unici concorrenti single. Andrea Delogu e Rosa Chemical, impegnati a Ballando con i maestri Nikita Perotti ed Erica Martinelli. E Ciacci ha confermato: “Sui flirt diciamo che ci siamo arrivati, ma sulla rottura nessuno se lo immagina“.

Notte in camerino per Convertini, con chi?

Un’altra indiscrezione riguarda, Beppe Convertini. L’esordio sulla pista di Ballando non è stato dei più belli. I giudici non sono stati clementi con lui e le critiche si sono sprecate. “Dicono abbia dormito poco per le critiche durissime della giuria“, ha rivelato Giuseppe Candela che, nella sua rubrica di gossip sul settimanale Chi, ha svelato una notizia piccante.

Convertini avrebbe chiesto di fermarsi a dormire negli studi Rai per essere già in studio la domenica mattina al fianco delle colleghe Monica Setta e Ingrid Muccitelli a Uno mattina in famiglia. “Ballando con le stelle saluta il pubblico a notte fonda e il concorrente Beppe Convertini, poche ore dopo, è alla conduzione di Unomattina in famiglia“. Quindi sarebbe stato spinto a chiedere di dormire nel camerino del programma ideato da Michele Guardì.